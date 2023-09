Rachel Sheherazade se acerta com Shayan durante festa em A Fazenda 15

O ranço já se instalou e os grupos estão definidos! Na madrugada deste sábado, dia 30, os peões curtiram a festa na sede de A Fazenda 15 e é claro que rolou muita conversa e lavação de roupa suja, né?

Por exemplo, Shayan e Rachel Sheherazade aproveitaram o momento para colocar todas as situações em pratos limpos e se explicarem após as confusões que rolaram ao longo da semana. Na conversa, a jornalista justificou suas falas em ataque ao grupo dos crias:

- Eu sei o que eu falei. Eu falei que pessoas que representam alguns grupos minoritários lá fora e que são historicamente reprimidas, oprimidas, estão fazendo aqui dentro do jogo o papel de opressores. Não tiro uma vírgula do que eu falei. Eles querem usar isso como se eu tivesse atacado eles pelo fato de eles serem minorias. Aqui eles não são minorias, são a maioria.

Na sequência, ela tentou provar que os adversários tentaram usar o celular disponível para enviar mensagens ao público para difamá-la e distorcer suas falas, assim, ela seria a primeira eliminada do reality no lugar de Nathalia Valente.

Tentando aconselhar a peoa, Shayan disse que Rachel deveria tentar conversar com Tonzão e explicar a situação mais uma vez. Será que vai rolar essa conversa ou o ranço vai ser mais forte, hein?!

Se tratando de uma festa, é claro que rolou muita música e dança, né? Agitados e felizes, os peões deixaram as brigas um pouco de lado para cantarem juntinhos Wannabe das Spice Girls.

Mostrando que arrasa na pista de dança, Lily Nobre ainda roubou os holofotes ao se tornar o centro do lugar com seus passos diferentes e cheios de gingado. A peoa puxou Tonzão para dançar com ela e os dois receberam gritos e aplausos animados dos amigos.

Apesar da diversão, muita música e risadas, os peões tiveram uma notícia nada boa quando a sede fechou. Com todos na sala, os confinados foram avisados que alguém teria descumprido as regras de A Fazenda e, por isso, eles ficariam 12 horas sem café.

- É proibido levar objetos, bebidas e alimentos das provas, atividades ou festas para dentro da sede ou na área dos animais. Pelo descumprimento da regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 12 horas sem café... Mas tem chá, disse André Gonçalves, Fazendeiro da semana.

Qual foi o motivo da punição? Acontece que Jaquelline Grohalski e Lily Nobre queriam ir ao banheiro enquanto a festa ainda estava rolando, mas acabaram levando alimentos do evento para dentro da casa, o que é contra as regras.