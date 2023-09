José Loreto surge de muletas em aeroporto do Rio de Janeiro

José Loreto chamou a atenção na última sexta-feira, dia 29, ao ser flagrado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas desta vez, diferente de chamar as luzes dos holofotes para si por sua beleza, ele surpreendeu ao aparecer de muletas.

Por estar com o pé imobilizado, ele precisou do auxílio do acessório para caminhar pelo saguão do aeroporto.

O que será que aconteceu? O ator, que recentemente viveu Lui Lorenzo em Vai na Fé, sempre aparece se exercitando, mas desta vez ainda não revelou o que ocasionou o machucado. Melhoras!