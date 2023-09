Dívidas são causa de queda das ações das Casas Bahia

Virou rotina a sequência de quedas de valor das ações da Casas Bahia. Desde o dia 12 de setembro, quando a empresa anunciou que deixaria de se chamar Via para retomar a antiga denominação e que focaria no comércio de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, além da desastrada estratégia de ofertar de papéis no mercado para se capitalizar – esperava obter R$ 1 bilhão e chegou a R$ 622 milhões –, o que se viu foi uma sucessão de resultados negativos. Especialistas apontam o endividamento do grupo, estimado em R$ 3,7 bilhões, como um dos fatores para este encolhimento. Ontem, apesar da isolada alta de 6,78%, cada ação do grupo varejista fechou o dia valendo R$ 0,63 na bolsa de valores. Em junho de 2020, chegou a R$ 23.

“Há uma dúvida dos credores com relação ao grau de endividamento do grupo e a capacidade de reduzir esse passivo para melhorar a capacidade operacional”, aponta o economista Sandro Maskio.

Acontecimentos dos últimos dias também não foram bem recebidos pelo mercado. Rodney Ribeiro, economista e assessor de investimentos da WIT Invest, cita a saída do vice-presidente comercial e de operações Abel Ornelas Vieira, ocorrido na quarta-feira. “Quando o vice da área comercial pede para sair, ou saem com ele, é porque o setor não está respondendo como se deseja”.

O especialista destaca uma série de acontecimentos que impactaram a Casas Bahia nos últimos tempos. “Em 2017, cada ação (da então Via) custava na média R$ 3,62, que era o preço de mercado. mas entrou o processo da pandemia e houve um boom, uma explosão gigantesca. Em julho de 2020, chegou a quase R$ 23. Na comparação com os R$ 0,63 de hoje (ontem), ocorreu uma queda de 96%”, destaca Ribeiro.

Segundo o especialista, o setor do varejo é o que mais vem sofrendo no pós-Covid. “Durante a pandemia houve uma redução gigante da taxa de juros, uma cultura compradora muito grande via on line, e as empresas investiram muito acreditando que continuaria assim quando voltasse ao ‘normal’, mas a resposta não veio a contento. Para equalizar as contas, foi necessário subir taxa de juros e segurar a inflação. Tudo isso começou a trazer turbulência no setor de varejo e a Casas Bahia é uma que vem sofrendo muito”.

Sandro Maskio aponta outras questões que tiveram impacto direto no faturamento do setor varejista. “O alto grau de endividamento das famílias, o comprometimento da renda com a parcela para pagamento de dívidas já realizadas, que impede o acesso a compras via crédito, dificulta muito, pois a maior parte das vendas está ligada ao crédito. Há incerteza sobre a questão da taxa de juros, se vai cair ou não, e o quanto tem de espaço para a redução dessa taxa de juros”, afirma.

Outro ponto que o economista destaca é a possibilidade do fim da compra parcelada sem juros com cartão de crédito. “Muito embora não exista financiamento sem juros, pois a taxa já está embutida no preço do produto que é parcelado, o consumidor se acostumou a essa modalidade”, explica.