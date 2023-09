Desabafo, choro e mudança em ?Chico?: veja como foi 1º show de Luísa Sonza após expor traição

Luisa Sonza fez o primeiro show pós-término com Chico Moedas em casa. A cantora gaúcha apresentou a turnê Escândalo Íntimo nesta sexta-feira, dia 29, em Porto Alegre, onde pôde ter o acolhimento de quem gritava para que ela superasse o ex. Em show que também marca o primeiro mês de lançamento do álbum recordista de streaming no dia de estreia no Spotify Brasil, a cantora manteve postura protocolar até chegar na música mais esperada da noite, quando veio o choro, o desabafo e o reforço do que já havia dito no anúncio do fim do namoro.

A expectativa era grande para a performance. Conforme a reportagem do Estadão apurou, Sonza chegou cedo na capital gaúcha, mas não atendeu nenhum veículo de imprensa pessoalmente. Pode-se dizer que principalmente ela se sentia arrasada. A energia do público antes do show era uma resposta a isso, com gritos de "ei, Chico, vai tomar no...".

Luísa abriu o show distribuindo sorrisos ao cantar Carnificina emendando em MULHER DO ANO, do álbum Doce 22. "Essa eu fiz com um amigo. Essa é muito boa. Prestem atenção na letra", introduziu Hotel Caro, já na metade do show. E logo enfatizou os primeiros versos: "Você mente tão mal / Finge tão mal". Essa foi, aliás, uma das poucas vezes que Luísa quebrou o protocolo e falou com o público, seguida de menção a cartazes que pediam por Iguaria, love song do novo álbum: "Vocês são os amores da minha vida".

Se acaso me quiseres...

Entre sucessos do álbum homônimo da turnê e outros hits de Doce 22 (2021) ou singles, não havia dúvidas: para o bem o para o mal, a canção mais esperada era a bossa nova Chico, 17ª no set list apresentado em Porto Alegre (veja completo abaixo).

"Se tem uma coisa que ninguém vai me tirar é uma música. Quando alguém trai, você está traindo a si mesmo. Essa música é a demonstração do amor que existia em mim. Eu nunca vou deixar de amar essa música", falou antes de cantá-la.

"Vejam essa música como a minha música. Nunca ninguém vai tirar a capacidade que eu tenho de amar. Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque". E cantou com uma didática de mostrar ao público que o refrão poderia ser cantado como Buarque e dito "se acaso me quiseres" (em vez de "Chico, se tu me quiseres"). Ao final, novas ofensas a Chico, emoção de Luísa e volta por cima com Melhor Sozinha, citando Marília Mendonça, com quem gravou a música: "Eu gosto de você, mas não preciso de você".

Luísa pediu novamente que o público cantasse o refrão de Chico com a letra de Chico Buarque. "Vamos ensinar para o resto do país a nova letra da música?", convocou os fãs.

Além de Chico

A primeira subida ao palco depois do anúncio do término, feito ao vivo no Mais Você do dia 20 de setembro, seria três dias depois dali. Sonza cantaria no festival Facul Folia, em São José do Rio Preto (SP). O show, contudo, havia sido cancelado em 14 de setembro, ainda antes da fatídica edição do programa matinal. Nesta sexta-feira, dia 29, quando faltavam 30 minutos para o horário em que Luísa subiria ao palco, ainda havia ingressos disponíveis para vê-la no Pepsi On Stage, casa com capacidade para 5.500 pessoas. O show mesmo iniciou com quase 50 minutos de atraso.

O auge do primeiro momento é Principalmente Me Sinto Arrasada. Além disso, ate então e na sequência, Luísa não fugiu do roteiro e apostou nas coreografias para dar a cara do seu show mais do que a própria performance. Isso mudou em Campos de Morango, quando Luísa pareceu ter realmente aquecido e soltou a interpretação além de apenas cantar suas letras, mas entoando energia correspondente àquela que o público emanava.

O show pós a expectativa-climão por Chico é outro. Próximo do final, a exibição de MODO TURBO era digna de trio-elétrico de Carnaval. Energia que segura com Lança Menina para encerrar a noite.

O escândalo que foi Escândalo Íntimo

O mais recente álbum de Luísa Sonza foi lançado em 29 de agosto. O disco conta com as participações de Marina Sena, Baco Exu do Blues, Duda Beat e Demi Lovato. Logo nas primeiras 24 horas, foi batido o recorde de melhor estreia no Spotify Brasil, com 15,6 milhões de reproduções. Seis faixas ainda não estão disponíveis na versão final do disco. Duas delas têm participações especiais, uma com a dupla Maiara & Maraísa, outra com KayBlack.

Chico chegou no topo da plataforma no Brasil, o que pode ser pioneiro para a bossa nova, se a música composta por Luísa ao lado de Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda e Jeni Mosello, for colocada em tal gênero. A faixa foi inspirada no relacionamento de Sonza com Chico Moedas. O romance durou em torno de quatro meses. O tempo foi suficiente para que Luísa cantasse a letra com referências aos gostos do namorado, como a boemia, debates políticos e a música popular brasileira.

A queda, entretanto, foi forte. Em 20 de setembro, Luísa Sonza foi ao programa Mais Você e leu uma carta de desabafo e anúncio do fim do relacionamento. O motivo era a traição por parte de Chico. "É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora", disse em um trecho. O próximo show da turnê é neste sábado, dia 30, em Curitiba. As demais datas podem ser acessadas aqui.