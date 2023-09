Christiane Torloni lamenta morte do pai, aos 93 anos de idade

Na noite do dia 29 de setembro, a atriz Christiane Torloni confirmou a morte de seu pai, o ator Geraldo Matheus Torloni, ao 93 anos de idade. Segundo informações do jornal O Dia, o artista morreu no Hospital Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 10 de setembro.

Nas redes sociais, a atriz se despediu do pai e recebeu o apoio de amigos e seguidores:

Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou.

Na sessão de comentários, Beth Goulart, Gloria Pires, Lilia Cabral, Juliana Paiva e muitas outras celebridades enviaram mensagens de carinho à Christiane.