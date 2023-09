Martín vence 3ª sprint seguida e ameaça liderança de Bagnaia na etapa do Japão de MotoGP

Depois de assegurar a pole, o espanhol Jorge Martín voltou a fazer a diferença no circuito de Motegi, ao vencer a corrida sprint na madrugada deste sábado, acirrando a disputa pela liderança do mundial de MotoGP. Brad Binder ficou com a segunda colocação e Francesco Bagnaia completou o pódio. Com o resultado, a diferença para o líder na classificação caiu de 13 para oito pontos. Martín espera agora coroar o final de semana com um triunfo na etapa do Japão, que será realizado às 3h (horário de Brasília) deste domingo.

"É claro que mentalmente estou numa boa fase. Tem até momentos que não consigo me encontrar confortável com a moto, mas prefiro deixar tudo igual e continuar porque sei que as coisas estão funcionando. Eu me adapto à situação, vou tentando encontrar minhas referências (a comparação com Bagnaia e Bezzecchi), e essas informações me ajudam a melhorar e ganhar confiança", disse Martín.

Realmente o momento parece ser totalmente favorável ao piloto espanhol, que vem de três vitórias seguidas na sprint, sendo a quinta na temporada. Na classificação, ele soma agora 291 contra 298 de Peco Bagnaia.

Com a fisionomia bastante preocupada, o italiano precisou fazer uma corrida de recuperação para conseguir uma pontuação melhor na sprint e, assim, tentar manter ainda uma pequena vantagem na tabela na disputa da etapa japonesa.

"Hoje, com o que tínhamos, era difícil fazer mais. O Jorge (Martín) começou muito forte. E quando na segunda volta, você já está com 1,8 segundos de desvantagem, é muito complicado em uma corrida de velocidade, tentar a recuperação", disse Bagnaia.

Na corrida, Martín fez uma largada segura e garantiu o primeiro posto desde o início. Já Bagnaia foi ultrapassado por Binder e Miller e se distanciou do seu objetivo de buscar uma briga direta pela liderança da prova.

Quem também teve dificuldades foi Fabio Quartararo, que não conseguiu acompanhar o ritmo dos concorrentes e foi perdendo posições. Também com problemas na moto, Aleix Espargaró foi para o fundo do grid e abandonou a corrida sprint.

Com uma condução tranquila, Martín conseguiu controlar o ímpeto de Binder e não teve a liderança ameaçada. Assim, as atenções ficaram centradas na disputa de Jack Miller e Peco Bagnaia pela terceira posição. O italiano acabou levando a melhor, obteve a ultrapassagem faltando poucas voltas para o fim, e fechou a prova com o terceiro lugar.

Confira o resultado da sprint race

1º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac)

2º. Brad Binder (RSA/KTM)

3º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

4º. Jack Miller (AUS/KTM)

5º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati)

6º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)

7º. Marc Márquez (ESP/Honda)

8º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati)

9º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

10º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF)

11º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM)

12º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM)

13º. Joan Mir (ESP/Honda)

14º. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF)

15º. Fabio Quartararo(FRA/Yamaha)

16º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

17º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda)

18º. Cal Crutchlow gbr/yamaha)

19º. Michele Pirro (ITA/Ducati)

20º. Stefan Bradl (ALE/Honda)

Não completou a prova - Aleix Espargaró