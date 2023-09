Andreense FC lança escola de futsal para jovens com Down

O Andreense Futebol Clube lança hoje, às 15h, a escolinha para jovens com Síndrome de Down. O objetivo do projeto é promover a inclusão por meio do esporte. O evento que dará o ponta pé inicial à iniciativa será realizado no ginásio da ABR Magneti Marelli Mauá, localizado ao lado da estação Capuava da CPTM.

O presidente do Andreense, Roberto Marciano, explica que a proposta coloca a humanidade no centro do esporte, personificando a determinação, o espírito de equipe e a superação. “O Andreense FC está abrindo as portas para jovens com Síndrome de Down, oferecendo-lhes a oportunidade de brilhar nas quadras de futsal. Este é um momento que vai além das competições esportivas, é um exemplo de como o esporte pode unir, inspirar e quebrar preconceitos”, comentou.