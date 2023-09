São Bernardo ‘joga a vida’ hoje à tarde contra Brusque

É tudo ou nada para o São Bernardo FC hoje à tarde, 16h, contra o Brusque. Uma vitória mantém vivas as chances do Tigre de ascender à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma derrota, deixa a equipe em situação complicada. O time da região é o segundo colocado do grupo com quatro pontos, com a mesma pontuação do São José-RS, que só perde nos critérios de desempate. O Operário, quarto colocado, tem três pontos.

Já o Brusque, está em êxtase. A equipe catarinense é líder com 12 pontos e está garantida na Série B de 2024, deixando apenas uma vaga em disputa. Apenas cumprindo tabela nas duas últimas rodadas, o técnico Luizinho Lopes ainda faz mistérios em relação à escalação. Os catarinenses viajaram completos e não têm desfalques para a partida de logo mais, porém, há a possibilidade do treinador escalar um time misto.

Já no São Bernardo, o foco é total. Não há motivos para esmorecer, como observa o capitão Rodrigo Souza. “Trabalhamos forte durante a semana para buscarmos um grande resultado e continuarmos com chances. É manter o foco eas atenções para sair com a vitória”, falou.

Para o jogo desta tarde, o técnico Márcio Zanardi poderá contar com os retornos dos zagueiro Helder e Bruno Azevedo, além dos atacantes Lucas Tocantins e Luiz Filipe,

PORTÕES ABERTOS

Essa será a última partida do Tigre em seus domínios. Na rodada de encerramento da Série C, o time da região jogará em Ponta Grossa-PR. Por isso, a diretoria, mais uma vez, decidiu liberar os portões para incentivar os torcedores a comparecerem no 1º de Maio. Os portões serão abertos duas horas antes do jogo. Recomenda-se chegar com antecedência para evitar tumultos. O ingresso será entregue aos torcedores próximo às catracas.