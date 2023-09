Feirão de empregos para público com deficiência atrai 650 pessoas

O Dia D andreense da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência aconteceu ontem no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes e atraiu 650 moradores da região. Ao todo, 11 empresas ofertaram 150 vagas, além de oportunidades de capacitação. Os currículos foram captados pelo CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da cidade. De acordo com dados do Paracenso, divulgados na quinta-feira, Santo André possui 50 mil moradores com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 6,7% da população da cidade. As vagas de emprego que não foram preenchidas ontem seguem disponíveis no site da Prefeitura.

O secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, Professor Jobert Minhoca, declara que a ação também visou estimular mais empresários a abrirem vagas na equipe para pessoas com deficiência. “O capacitismo é a principal barreira e queremos combater isso.Entregamos o Paracenso com o objetivo de quantificar para qualificar cada vez mais nossos serviços. A partir de quarta-feira (4), iniciaremos um programa de capacitação para os 400 adolescentes com deficiência. Vamos alinhá-los aos cursos preparatórios e encaminhá-los ao mercado de trabalho.”

Fábia Mistreta, 53, assessora de desenvolvimento profissional dentro da empregabilidade da Fundação Dorina Nowill para Cegos, afirma que a capacitação é o suporte que a pessoa precisa para conseguir o contato com as corporações. “Muitas companhias não contratam porque acham difícil ou pensam que é caro tê-los como funcionários. Nós mostramos que é possível e as pessoas com deficiência podem fazer o que quiser”, declara. “Damos orientações para pessoas cegas que, muitas vezes, estão à procura do primeiro emprego e para pessoas com baixa visão, que, assim como eu, mudaram de profissão por conta da deficiência.”

Leandra Nogueira, 27, foi uma das pessoas que dedicou a manhã para conversar com os recrutadores. Para ela, as dificuldades para conseguir emprego são diversas, desde o processo para localizar as vagas, conseguir ser chamada para entrevista e a abordagem dos entrevistadores. “As empresas hoje não dão oportunidade para pessoas com deficiência. Uma amiga me avisou da feira e resolvi trazer meu currículo. Os desafios são muitos, mas estou esperançosa que conseguirei em breve.”

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destaca que a sequência de ações como a inauguração do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Alexandre Esteves Francisco - Xande, divulgação do Paracenso e promoção do feirão de emprego são maneiras de priorizar a inclusão e diversidade. “Começamos a olhar no dia a dia e perceber a necessidade de o poder público fornecer mais qualidade de vida e reinserir essas pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Com um diagnóstico mais preciso sobre a população, conseguimos desenvolver políticas públicas mais efetivas e olhar para uma demanda reprimida de pessoas que precisam de capacitação.”

Serra garante que, em outubro, será divulgado um manual de inclusão sobre pessoas com deficiência. “Teremos o material para aumentar a conscientização dos andreenses. A partir de hoje, tudo que for construído terá acessibilidade.”

Instituto Humanus diz que ‘Paracenso’ é um avanço para Sto.André

GABRIEL ROSALIN

Especial para o Diário

O Instituto Humanus, entidade que luta para promover mais inclusão e um melhor entendimento sobre acessibilidade na sociedade, afirma que o ‘Paracenso’, estudo lançado na última quinta-feira(28) pela Prefeitura de Santo André, é um grande passo para a implementação de diversas politicas públicas no município.

De acordo com o presidente da entidade, Rodolfo Sonnewend, esse estudo é de grande importância e relevância para a cidade. “É fundamental para começar com as soluções. Para saber o que fazer, é preciso metrificar primeiro. Santo André está de parabéns, agora é necessário implementar políticas públicas que estejam em sintonia com planos estaduais e nacionais”, afirmou o presidente da instituição.

O dirigente defende que as pesquisas e levantamentos devem ser executados pelas próprias prefeituras, mas as políticas devem ser integradas em um âmbito nacional. “Concordamos que os estudos devem ser municipais, visto que é a Prefeitura que tem acesso direto aos problemas. Já os planos de ação têm que estar interligados no contexto nacional, caso contrário não há plena integração da sociedade”, afirmou Rodolfo Sonnewend.

Além disso, o presidente da entidade diz que o estudo deve ser, imediatamente, reproduzido pelos outros municípios do Grande ABC. “O Paracenso deveria estar nas sete cidades e feito em conjunto. A falta de informações afetam o funcionamento das políticas de inclusão. O Consórcio Intermunicipal deveria participar também”, prosseguiu Sonnewend.

O Instituto Humanus indica que esse censo deve ser atualizado a cada três ou quatro anos. Rodolfo Sonnewend deixa algumas dicas para as coletâneas. “Uma abordagem como os hospitais estão tratando as pessoas e também se nasceu com a deficiência física ou não”, completou.

PARACENSO

O ‘Paracenso’ é uma iniciativa inédita de Santo André, que divulgou a quantidade de Pessoas com Deficiência que residem no território. Segundo a pesquisa, a cidade tem 50.177 moradores acima de 2 anos com algum tipo de deficiência.