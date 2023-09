Em S.Bernardo, a vez é do Alex, diz Paulo Serra

Prefeito de Santo André e presidente estadual da federação entre PSDB e Cidadania, Paulo Serra (PSDB) disse acreditar que o bloco lance o deputado federal Alex Manente (Cidadania) como candidato à Prefeitura de São Bernardo no ano que vem.

“Avalio e vou trabalhar muito para que o Alex seja (o nome do grupo). É a vez do Alex”, afirmou o tucano, durante entrevista ao podcast Real Política, nesta semana.

Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) está no segundo mandato e, portanto, não poderá disputar nova reeleição. O processo de escolha do candidato à sucessão está em curso, com alguns nomes colocados.

Durante a entrevista, Paulo Serra relembrou que, em 2020, depois de anos de acirramento político, Alex apoiou a candidatura à reeleição de Morando. “Inclusive, ajudei nessa composição”, relembrou o tucano andreense.

“Especialmente quem está no cargo (de prefeito) tem de ter a responsabilidade principal com a cidade. É preciso, em sua indicação, pensar em alguém que vá dar continuidade a um projeto. E, dentro desse prisma, acredito muito em uma composição, em um diálogo. Eu não acho impossível. Eu tenho esperança disso”, discorreu Paulo Serra.

Neste mês, durante a convenção que escolheu a nova direção do PSDB em São Bernardo, Morando afirmou que o nome à sucessão sairá da federação, obedecendo às regras do estatuto. Apesar de ele ter dito na sequência que o candidato sairá do PSDB, o estatuto da federação abre possibilidade para uma composição pró-Alex.

O artigo 34 envolve Alex completamente no processo de sucessão. O texto diz que “os candidatos proporcionais a deputado federal e estadual que obtiveram mais de 10% dos votos válidos no município nas eleições de 2022 devem ser ouvidos no processo de escolha dos candidatos majoritários respectivos em 2024”. Alex obteve 14,21% dos votos válidos em São Bernardo na sua reeleição em 2022. A deputada estadual Carla Morando (PSDB) também participa dessa etapa por ter recebido 24,78% dos votos da cidade no ano passado.