Ribeirão prorroga negociação de dívidas até 27 de outubro

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou a prorrogação do programa de negociação de dívidas com a cidade, o Refis 2023. Contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – terão, agora, até 27 de outubro para aderir às condições especiais de pagamento com até 100% de desconto em multas e juros. Os interessados deverão realizar agendamento prévio para atendimento presencial no Teatro Municipal Euclides Menato (Avenida Pref. Valdirio Prisco, no Centro). O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“A expectativa que a gente tinha com o Refis 2023 foi superada. E observamos que há demanda para mais negociações. Então prorrogamos até outubro o programa, que possibilita ao contribuinte regularizar as contas e contribuir com novos investimentos para a cidade”, explicou o prefeito Guto Volpi (PL).

Desde o início do Refis 2023, 3.750 contribuintes fizeram a negociação ou renegociação de débitos tributários e não tributários pendentes junto ao município, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), e taxas municipais, entre as quais fiscalização para estabelecimentos comerciais e industriais, gerados até 31 de dezembro de 2022. Até o momento, foram negociados mais de R$ 20 milhões.

O programa oferece até 100% de desconto em multas e juros para pagamentos à vista; 95% de desconto sobre multas e juros para pagamento em até três parcelas; 85% de desconto sobre juros e 100% sobre multa para entrada de 40% e mais até oito parcelas; 75% de desconto sobre juros e 100% de desconto sobre multa em até 12 vezes; e 50% de desconto sobre juros e 100% de desconto sobre multa para pagamento em até 30 parcelas.