Diadema recupera na Justiça o direito de obter crédito em banco

A Prefeitura de Diadema, comandada por José de Filippi Júnior (PT), obteve liminar na Justiça para recuperar a capacidade de obter crédito junto a bancos públicos e privados. O Paço estava sem ter acesso a recursos dessa origem para execução de obras e projetos desde 2019, devido a dívidas deixadas pela gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV).

“Agora que conseguimos regularizar as condições para abrir linhas de crédito, podemos apresentar nossos pleitos para investirmos em projetos para a cidade”, declarou o secretário de Finanças do município, Francisco Funcia, que também é economista e professor da Escola de Negócios da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

A principal razão para a Prefeitura estar impedida de abrir créditos com instituições financeiras era a dívida com o Ipred (Instituto de Previdência dos Servidores de Diadema), que esteve à beira da insolvência após a gestão de Lauro Michels, com débitos que ultrapassaram os R$ 130 milhões. De acordo com Funcia, a Justiça reconheceu os esforços da gestão Filippi em diminuir o débito previdenciário.

“Nós estamos fazendo uma série de ações para regularizar a situação. No primeiro biênio da atual gestão, a Prefeitura investiu 150% a mais no Ipred em comparação com o último biênio da gestão passada. Já garantimos reajustes para os próximos anos e uma série de medidas, então a Justiça entendeu o nosso empenho em quitar essas dívidas”.

Em 2021, a Prefeitura pagou R$ 107,7 milhões ao Ipred, referentes ao pacote de medidas adotadas para solucionar a situação deficitária da entidade. Desse montante, R$ 71,7 milhões referiam-se à alíquota patronal da Prefeitura. O Paço também quitou R$ 36 milhões de dívidas repactuadas há mais de dois anos, mas que não foram honradas pela gestão passada e já estavam inscritas na Dívida Ativa.

Em julho, a Câmara aprovou projeto elaborado pelo Executivo que garante reajuste anual do repasse ao Ipred até 2060. De acordo com a LOA (Lei Orçamentária Anual) prevista para 2023, o repasse da Prefeitura ao Ipred neste ano foi de R$ 250 mil, mas o projeto prevê alta de 27,11% sobre o valor; no próximo ano, será de 28,20% e, em 2060, o reajuste pode chegar a 67,48%.

REUNIÃO COM A CAIXA

Após recuperar a capacidade de obter crédito junto às instituições bancárias, o prefeito Filippi esteve na manhã de ontem com a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, para apresentar projetos para os quais Diadema busca investimento.

“Conquistamos, depois de um longo percurso, a capacidade de ter crédito, e isso é muito importante para a cidade, para investir na educação, na saúde e na infraestrutura”, comentou o prefeito.