Santo André promove Semana da Gastronomia Solidária para entidades assistenciais

A ONU (Organização das Nações Unidas) celebrou neste dia 29 de setembro o Dia Internacional da Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. E o Núcleo de Inovação Social de Santo André, por meio do Banco de Alimentos, promoveu entre segunda e sexta-feira a Semana da Gastronomia Solidária, no Emea Parque Escola Tangará, na Vila Valparaíso.

As atividades foram voltadas para entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade. Aproximadamente 80 pessoas participaram das ações, aprendendo diariamente para replicar nas cozinhas dos locais onde atuam. Nos quatro primeiros dias, os chefs Fabio Schmieder, Guga Rossi, Estefano Zaquini e Rosangela Barreto foram convidados para ministrar oficinas com um tema central: aproveitamento integral de alimentos.

Já nesta sexta, foi realizada uma roda de conversa com a empreendedora gastronômica e influencer Claudia Aloia, a consultora do Sebrae Rosiane Moreira e o chef da Escola de gastronomia do Sebrae, Ricardo Galache.

“A questão do desperdício é um assunto que foi discutido mundialmente nesta semana. Trouxemos chefs da nossa cidade e pessoas das entidades cadastradas para aprender mais sobre o tema. Por mais que a gente discuta isso com o Banco de Alimentos e leve as oficinas, demos a oportunidade de trazer pessoas de fora para participar dessa ação tão importante. Cada dia um cardápio diferente falando sobre aproveitamento integral dos alimentos”, pontuou a presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris.

“Quando pensamos em promover esta Semana da Gastronomia Solidária, foi no intuito de trazer esses chefs de renome e eles doarem um pouco do tempo e do saber deles. E o pessoal abraçou a causa, está adorando, aprendendo de manhã e colocando em prática à tarde. O objetivo foi 100% alcançado. Todo mundo merece comer bem e com custo baixo. Todas as receitas que os chefs trouxeram foi com esse objetivo: alimentação boa e balanceada, porque também levamos em conta o lado nutricional, com aproveitamento integral dos alimentos. Então é muito bacana”, declarou a nutricionista do Banco de Alimentos, Fabiana Paola Bigarelli.

Um dos chefs convidados, Guga Rossi agradeceu pela oportunidade e enalteceu a discussão do assunto em pauta. “Projeto maravilhoso falando de aproveitamento integral de alimentos. Realizamos uma oficina sensacional, com participação total do pessoal e utilizamos tudo da banana, da casca à polpa. Foi muito proveitoso. Para qualquer instituição, que vise o lucro ou não, o desperdício é fatal. Se jogar fora o alimento, está perdendo. Então quanto mais conseguir aproveitar, mais pessoas serão alimentadas e os pratos vão dobrar o volume”.

A finalização da Semana da Gastronomia Solidária foi a entrega de certificados para os quatro chefs e os três palestrantes.