Guarani terá força máxima para duelo direto contra o Novorizontino na Série B

O Guarani terá força máxima para retomar seu posto dentro do G4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Umberto Louzer não terá problemas para escalar o time neste confronto direto contra o Novorizontino, neste sábado, às 17h, pela 30ª rodada, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Quinto colocado, o Guarani soma 50 pontos, um a menos que o Novorizontino, que tem 51, e aparece em terceiro lugar. Quem vencer, dará um importante passo na luta pelo retorno à elite nacional. A expectativa em Campinas é grande e perto de 10 mil torcedores devem estar no estádio.

Louzer não terá nenhum problema e terá todo o elenco à sua disposição. Além de ter o departamento médico vazio, ele ainda contará com o retorno do volante Lucas Araújo, que cumpriu suspensão, e volta a ser opção no banco de reservas.

Com isso, a tendência é que o treinador repita a escalação da última rodada, na derrota por 1 a 0, para o CRB. O provável time é este: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek.