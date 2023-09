Santos faz parceria com organizadas por 'cuidados' da Vila e recebe palestra de Oscar Schmidt

O Santos está fazendo de tudo para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de visitar a Comissão de Arbitragem da CBF para pedir que o clube não seja prejudicado pelo apito, e antecipar a concentração, o clube recebeu palestra motivacional de Oscar Schmidt e fez "parceria" com os torcedores organizados para fiscalizar a Vila Belmiro e não perder mandos de jogos.

"O Santos FC vai contar com o apoio das torcidas organizadas para orientar, fiscalizar e tentar evitar desordem e que objetos sejam lançados no gramado da Vila Belmiro", anunciou o clube nesta sexta-feira. O time já foi punido e jogou com portões fechados por causa de sinalizadores contra o Corinthians e ainda ser´a julgado novamente por reincidência.

"A proposta do #ApoioOrganizado é que membros voluntários das torcidas atuem juntos com os fiscais do estádio nas arquibancadas, para coibir infrações e, em casos extremos, identificar os infratores que possam prejudicar o time."

Marcelo Fernandes vem trabalhando forte com a equipe, desde a virada diante do Bahia, para buscar um triunfo no confronto direto com o Vasco neste domingo. Uma das medidas encontradas para deixar o grupo único foi antecipar a concentração para quinta-feira.

Na concentração no CT Rei Pelé, o elenco recebeu a visita especial de Oscar Schmidt, ídolo do basquete, que falou com o grupo em palestra de pouco mais de uma hor na quinta-feira à noite. "Ele falou sobre espírito de equipe, busca do sonho, família, treino e obstinação. Um relato de sua vida profissional e pessoal, inclusive do diagnóstico do câncer no cérebro, que arrancou aplausos de pé de toda a plateia no auditório", revelou o Santos.

No campo, Marcelo Fernandes continua seus testes e ainda mantém a dúvida se escala Furch e Marcos Leonardo juntos desde o início. Há a possibilidade da não utilização dos três zagueiros para deixar a equipe mais ofensiva por causa da obrigação da vitória.