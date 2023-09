Beer Town celebra Oktoberfest no andreense Grand Plaza Shopping

Santo André está prestes a vivenciar a famosa festa alemã com a chegada do Beer Town Oktoberfest ao Grand Plaza Shopping. Entre os dias 6 e 8 de outubro, das 12h às 22h, os visitantes poderão desfrutar da tradição germânica. A animada celebração ainda tem cunho solidário, com entrada gratuita, mediante a doação de brinquedos para iluminar o Dia das Crianças.

A gastronomia será um dos pontos altos do evento para agradar diversos gostos. O menu oferece uma viagem pelos sabores autênticos de hambúrguer, torresmo, churrasco, mega lanches, comida nordestina, churros, entre outros quitutes. Claro que, o chopp gelado também integra a experiência.

Além disso, não pode faltar o entretenimento musical ao vivo para entrar no clima. Desde o rock clássico do Deep Ilusions - Guns N’ Roses cover até o pop do Yellow - Coldplay cover, a trilha sonora contempla repertório diversificado com bandas, covers e DJ.

Ainda, o espaço para toda a família oferece área kids para os pequenos se divertirem e permite que os animais de estimação participem da festa.



Confira abaixo a programação musical completa:

- Sexta: 06/10

20h: Deep Ilusions - Guns N'' Roses cover

- Sábado: 07/10

13h: Lari Gasparetti trio (pop e rock)

17h: Cólica Renal - Mamonas assassinas cover

20h: Yellow - Coldplay cover

- Domingo: 08/10

13h: Banda Olho de Lobo - Rock N'' Blues

17h: O Rei do Soul - Tim Maia Tributo

20h: U2 Gloria - U2 cover

DJ Edu Gaiarsa: Mantendo a festa viva nos intervalos das bandas