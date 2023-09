Após acusações de tratamento abusivo, Antony é reintegrado aos treinos do Manchester United

O jogador da seleção brasileira Antony se envolveu em uma grande polêmica. O atleta foi acusado por uma de suas ex-namoradas de tratamento abusivo e acabou sendo afastado dos treinos e das partidas do Manchester United, time britânico que faz parte.

Enquanto fica de fora, o jogador anda cooperando com as investigações que andam rolando no Brasil e no Reino Unido sobre o que teria acontecido entre ele e a ex-amada. E depois de algum tempo fora dos campos, o time de futebol fez um comunicado oficial.

Através do site oficial do Manchester United, a equipe revelou que Antony vai voltar para os campos e está livre para participar dos treinos. Entretanto, eles deixaram bem claro que o atleta ainda vai participar dos inquéritos policiais enquanto durar a investigação.

Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com os inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo. Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retornará aos treinos em Carrington e estará disponível para ser relacionado, enquanto prosseguem os inquéritos policiais. O assunto será mantido sob análise enquanto se aguarda novos desenvolvimentos no caso.

Por fim, o comunicado do time aproveitou para relembrar os internautas e fãs que não são a favor de qualquer tipo de violência e abusos. Eles ainda deixaram bem claro que estão analisando o caso com muita atenção.

Como clube, condenamos atos de violência e abusos. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que as alegações têm sobre os sobreviventes de abusos.