Kleber Bambam afirma ser mais conhecido que Juliette e sai em defesa de Diego Alemão: - É um cara merecedor

Kleber Bambam concedeu uma entrevista ao programa Fofocalizando e deu o que falar sobre alguns ex-BBBs, como Juliette, Diego Alemão e Arthur Aguiar.

Sobre a campeã do BBB21, Bambam declarou ser mais conhecida que ela e ainda deu alguns exemplos:

- O Bambam é mais conhecido que a Juliette, muito mais. Se você for em dez prédios e perguntar pra dez porteiros eu te garanto que três sabem quem é ela e sete não. Se você for em dez frentistas, em posto de gasolina, e se ela for sozinha, te garanto que dois sabem quem é ela e oito não.

E não parou por aí, já que ele ainda colocou Gil do Vigor como o grande campeão da edição de Juliette:

- Eu estava torcendo para o Gil do Vigor ganhar o Big Brother. A imagem do Gil do Vigor é maior do que da Juliette eu acho, com a publicidade. Ele está mais em publicidade do que ela hoje que eu vejo na televisão. Ele foi o campeão do Big Brother, não foi a Juliette. Na popularidade ele ganhou o Big Brother. Lá no Big Brother ela ganhou, mas na popularidade esse cara ganhou.

- A Juliette foi um fenômeno na rede social. Eu acho que hoje ela não está nesse momento todo, mas ela é grande queira ou não queira, ela tem 30 milhões de seguidores, ok. Mas eu acho que o Gil do Vigor é mais popular que ela, um cara que faz mais publicidade que ela. Ela fala bem, se expressa bem, é uma menina inteligente, mas elimino (risos).

Sobre Arthur Aguiar, ele relembrou um momento que ocorreu no camarim, quando foram gravar Faustão. Segundo ele, o cantor não foi bacana nele:

- O Arthur Aguiar, que fez o Big Brother, não foi bacana comigo. A gente se encontrou no camarim, fui gravar o Faustão no ano passado, retrasado, não me lembro. Ele estava no camarim e foi bem frio, bem devagar. Não aprovo esse cara não.

Em outro momento, Bambam comentou sobre a polêmica dos últimos dias envolvendo Diego Alemão:

- Diego Alemão é gente boa. São conhecidos da praia. Esse cara foi um fenômeno também quando ganhou o Big Brother. Estão até falando dele agora porque estava com uma arma no carro. Não fez nada demais. Só porque andou com a arma, andou com a arma, normal. Ele é um cara merecedor, gente boa.