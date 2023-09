Kevin Spacey é processado por assediar um massagista, diz site

Kevin Spacey está sendo processado por um massagista em Nova York, que alega que o ator fez avanços sexuais indesejados e ofereceu dinheiro extra em troca de favores sexuais durante as massagens. De acordo com os documentos do processo, obtidos pelo TMZ, o terapeuta afirma que Spacey reservou três massagens de 90 minutos em agosto e setembro de 2016 em um quarto no New York Edition Hotel.

O terapeuta alega que o ator insistiu em começar a massagem com foco nos glúteos, fazendo avanços sexuais indesejados e inapropriados e o pressionando repetidamente por favores sexuais. Kevin também teria insistido em fazer poses de yoga durante a massagem, expondo suas partes íntimas e fazendo o terapeuta se sentir desconfortável. O terapeuta afirma ainda que o ator ofereceu dinheiro extra em troca de favores sexuais, além de fazer comentários sexuais sobre sua aparência e físico.

O terapeuta também alega que Spacey agarrou sua mão e tentou colocá-la em seus genitais, apesar de ter rejeitado repetidamente os supostos avanços de Spacey. Ele diz que Spacey reservou os compromissos através de um aplicativo, usando um nome diferente, e insistiu em usar uma máscara de esqui durante os compromissos.

Após o terceiro suposto incidente, o terapeuta afirma que parou de aceitar compromissos no hotel que Spacey supostamente frequentava. Ele alega que as sessões com Spacey foram angustiantes, mental e emocionalmente, afirmando que ainda sofre de ansiedade, depressão, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e teme por seu sustento como massagista. O terapeuta está processando Spacey por danos.

O processo surge alguns meses depois de Spacey ter sido considerado inocente de acusações de assédio sexual no Reino Unido. Kevin foi acusado de forçar outro terapeuta de massagem a tocar seus genitais durante uma massagem em casa em 2016, uma acusação que Spacey negou, e o caso foi arquivado quando a suposta vítima morreu durante a investigação.