Solteira, Mel Maia usa cropped com indireta para MC Daniel e cantor para de seguir ela nas redes sociais

Desde que ficou solteira, Mel Maia usa as redes sociais para mostrar um pouco da sua nova vida após o fim do relacionamento com MC Daniel. E para descansar um pouco, a atriz decidiu viajar para Portugal e aproveitar um pouco do país.

Entretanto, apesar de querer curtir a Europa sem problemas, a famosa acabou criando uma polêmica nas redes sociais. Isso porque ela publicou uma foto na praia usando uma camiseta que dizia: Meu ex é meu maior fã.

Apesar de ter anunciado que o fim do namoro com o cantor foi tranquilo e que eles permanecem amigos, a web não deixou de comentar que a foto publicada nos Stories parecia uma indireta.

Inimizade com o ex?

Logo depois de publicar o clique com a frase polêmica, os internautas perceberam que MC Daniel tinha parado de seguir Mel Maia no Instagram e alguns aproveitaram o momento para defender o cantor.

MC Daniel deu unfollow na Mel Maia, bem feito quer tirar o cara pra otário. Não vejo a hora dele aparecer com outra para ver se essa aí da uma baixada no ego dela, disse um.

O Daniel finalmente deu unfollow na Mel Maia chega de se humilhar né, mano, comentou outro.

Eita!