Maíra Cardi revela que decidiu esperar para ter relações sexuais com Thiago Nigro: - Se casar antes de se tocar

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em agosto deste ano e deram uma festa de milhões, literalmente. O casal começou a namorar em março e o pedido de noivado veio um mês depois.

Durante sua participação no programa da Eliana, no SBT, a influenciadora revelou algumas intimidades sobre a sua vida amorosa e sexual. Segundo ela, os dois optaram por esperar até o casamento para ter relações sexuais.

- Quando eu comecei a me relacionar com o Thiago, a gente decidiu se casar antes de se tocar, foi uma decisão, a gente perguntou para Deus se era isso mesmo, o que Ele queria. Eu vivi a experiência no hotel antes de conhecer o Thiago, mas ele começou a acreditar em Deus na mesma época que eu.

Além disso, a ex-BBB também contou que, junto com seu relacionamento com Primo Rico, sua fé foi fortemente mudada.

- Não acreditava nem em Deus. Há dois anos, o meu encontro com Deus me mudou completamente. Entrar no rio onde acontecem muitos batizados e ser batizada pelo meu marido, então, foi uma chuva de emoção.

Vale lembrar que foi no dia de seu batismo que Maíra foi pedida em casamento!