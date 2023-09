Santo André inicia Campanha de Multivacinação neste sábado

Neste sábado (30), Santo André inicia a Campanha de Multivacinação para atualizar a carteira vacinal de pessoas que estiverem com doses em atraso. O público-alvo são as crianças e adolescentes com até 15 anos de idade, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação, mas imunizantes também serão ofertados para adultos e idosos, incluindo as vacinas contra a gripe e a Covid-19.

As unidades de saúde Vila Lucinda, Parque João Ramalho, Vila Guiomar, Jardim Alvorada, Centreville, Vila Luzita e Parque Miami estarão abertas das 8h às 16h, neste sábado (30). Os menores de 15 anos e a população acima desta faixa etária terão esses locais à disposição também nos demais sábados de outubro (dias 7, 14, 21 e 28). No dia 7, primeiro sábado do mês, ocorrerá o Dia D, quando todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas.

“Embora o foco principal seja a imunização de crianças e adolescentes, aproveitaremos a estrutura da nossa rede de saúde para atualizar a carteira de vacinação de todas as idades, aumentando assim a cobertura vacinal em toda a cidade e a proteção da nossa gente. Além do atendimento de segunda a sexta nas unidades, teremos vacinação aos sábados, ações em parques e terminais rodoviários”, explica o prefeito Paulo Serra.

A partir da segunda-feira (2), 33 unidades de saúde da cidade vão disponibilizar vacinas para as pessoas com esquema vacinal incompleto, de segunda a sexta, das 8h às 16h. A campanha de vacinação se estende por todo o mês e termina no dia 31 de outubro.

“A cobertura vacinal em Santo André está em torno de 70% para cada imunizante disponível e o Ministério da Saúde preconiza um índice de pelo menos 95% de cobertura para cada vacina. Por isso, é muito importante que a população andreense atenda ao chamamento para a Campanha de Multivacinação e que especialmente os pais vacinem seus filhos, da primeira infância à adolescência. A vacinação é a forma mais eficaz para a prevenção de doenças”, reforça o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Dia D - No dia 7, a cidade abrirá 33 unidades de saúde, das 8h às 16h, especialmente para a campanha de vacinação. O Calendário Nacional é composto das vacinas contra tuberculose; hepatite B; poliomielite; febre amarela; sarampo, caxumba e rubéola; pneumonia; meningite; HPV, além dos imunizantes contra Covid-19 e Influenza, dentre outros.

Covid e Influenza - Além do atendimento nas unidades, os terminais de ônibus do Centro e da Vila Luzita contarão com postos de vacinação exclusivamente contra gripe e Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Também haverá imunização contra gripe e Covid nos parques da cidade. A vacinação será realizada a cada dia em um parque diferente, nesta ordem: Parque do Pedroso (dia 1º); Parque Central (dia 7); Parque Regional da Criança (dia 12); Parque Guaraciaba (dia 13); e Parque Celso Daniel (dia 14). Uma ação especial ainda acontecerá no dia 15, no Paço Municipal, durante o evento Domingo no Paço.

O horário de vacinação nos parques será das 9h às 18h, com exceção do Parque do Pedroso, onde a imunização será realizada das 9h às 17h.

Unidades de saúde que estarão abertas em 30/9 e nos dias 7, 14, 21 e 28/10, das 8h às 16h:

Policlínica Vila Lucinda - Rua Caconde, s/nº - Vila Lucinda

Policlínica Parque João Ramalho - Rua Maragogipe, s/nº - Parque João Ramalho

Clínica da Família Vila Guiomar - Rua das Silveiras, 73 - Vila Guiomar

Clínica da Família Jardim Alvorada - Rua Dr. Almenor Jardim Silveira, s/nº - Jardim Alvorada

Clínica da Família Centreville - Rua Bezerra de Menezes, 340 - Centreville

Clínica da Família Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, 4.197 - Vila Luzita

Clínica da Família Parque Miami - Estrada do Pedroso, 5.151 - Parque Miami

Unidades de saúde que estarão abertas no dia 7/10, das 8h às 16h:

Policlínica Centro - Rua Campos Sales, nº 575 - Centro

Policlínica Parque João Ramalho - Rua Maragogipe, s/nº - Parque João Ramalho

Policlínica Vila Helena - Avenida Andrade Neves, nº 1.082 - V. Helena

Policlínica Paraíso - Rua Juquiá, nº 256 - Bairro Paraíso

Policlínica Campestre - Rua das Figueiras, nº 2.716 - Bairro Campestre

Policlínica Humaitá - Rua Fernando de Mascarenhas, nº 191 - Vl. Humaitá

Policlínica Jardim Bom Pastor - Rua José D''Angelo, nº 35 - Jardim Bom Pastor

Policlínica Parque das Nações - Praça Waldemar Soares, s/nº - Parque das Nações

Policlínica Parque Novo Oratório - Rua Tunisia, s/nº - Parque Novo Oratório

Policlínica Vila Lucinda - Rua Caconde, s/nº - V. Lucinda

Policlínica Vila Palmares - Praça Áurea, nº 234 - V. Palmares

Clínica da Família Jardim Ana Maria - Rua Otávio Mangabeira, nº 331 - Jardim Ana Maria

Clínica da Família Jardim Carla - Rua José de Alencar, s/nº - Jardim Carla

Clínica da Família Jardim Santo Alberto - Rua Almada, nº 745 - Jardim Santo Alberto

Clínica da Família Jardim Santo André - Rua Tom Jobim, nº 660 - Jardim Santo André

Clínica da Família Jardim Sorocaba - Avenida Sorocaba, nº 935/945 - Jardim Sorocaba

Clínica da Família Recreio da Borda do Campo - Avenida Mico Leão Dourado, nº 2.452 – Recreio da Borda do Campo

Clínica da Família Valparaíso - Rua Andradina, nº 471 - Vila Valparaíso

Clínica da Família Vila Linda - Rua Embaré, nº 97 - VIla Linda

Clínica da Família Capuava (Centro de Saúde Escola) - Rua Irlanda, nº 700 - Parque Capuava

Clínica da Família Dr. Moysés Fucs - Rua Alexandreta, nº 180 - Jardim Santo Antônio

Clínica da Família Jardim Alvorada - Rua Dr. Almenor Jardim Silveira, s/nº Jardim Alvorada

Clínica da Família Jardim Irene - Estrada da Cata Preta, nº 552 - Jardim Irene

Clínica da Família Centreville - Rua Bezerra de Menezes, nº 340 - Centreville

Clínica da Família Utinga - Alameda México, s/nº - Vila Metalúrgica

Clínica da Família Vila Guiomar - Rua das Silveiras, nº 73 - Vila Guiomar

Clínica da Família Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, nº 4.197 - Vila Luzita

Clínica da Família Alzira Franco - Rua Asa Branca, s/nº - Jardim Alzira Franco

Clínica da Família Jardim Cipreste - Rua Caminho dos Vianas, nº 300 - Jardim Cipreste

Clínica da Família Paranapiacaba - Avenida Ford, s/nº - Paranapiacaba

Clínica da Família Parque Andreense - Rua Ibertioga, s/nº - Parque Andreense

Clínica da Família Parque Miami - Estrada do Pedroso, nº 5151 - Parque Miami

Clínica da Família Cruzado - Rua dos Vicentinhos, nº 335 - Jardim Santo André

Parques onde haverá imunização contra gripe e Covid-19, das 9h às 18h*:

1º/10 (domingo) | Parque Natural do Pedroso - Estrada do Pedroso, s/nº - Sítio dos Vianas

7/10 (sábado) | Parque Central - Rua José Bonifácio, s/nº - Vila Assunção

12/10 (quinta-feira) | Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique - Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba

13/10 (sexta-feira) | Parque Guaraciaba - Avenida Valentim Magalhães, 1.655 - Condomínio Maracanã

14/10 (sábado) | Parque Prefeito Celso Daniel - Avenida Dom Pedro II, 940 - Bairro Jardim

*com exceção do Parque do Pedroso, que encerra as atividades às 17h

Vacinação nos terminais de ônibus, de segunda a sexta, das 8h às 16h:

Terminal Metropolitano Santo André Oeste - Rua Itambé, s/nº - Centro

Terminal Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, nº 4.146 - Vila Luzita