Em Ribeirão, Audiência Pública sobre Plano de Resíduos Sólidos terá intérprete de Libras

A Câmara Municipal da Estância de Ribeirão Pires sediará neste sábado (30) Audiência Pública para discutir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). O terá início às 8h e contará com intérprete de Libras, Felipe Coutinho, para garantir que todos tenham a oportunidade de participar e se expressar.

O PMGIRS, documento colaborativo abrangente, foi elaborado com a valiosa contribuição de representantes da Universidade Federal do ABC, da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano e membros ativos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). O objetivo central deste plano é promover gestão sustentável dos resíduos sólidos no município.

O secretário de Meio Ambiente em exercício, Gerson Goulart, destacou a importância da inclusão durante a participação popular: "Estamos comprometidos em garantir que todas as vozes sejam ouvidas, independentemente das barreiras linguísticas ou sensoriais. A presença do intérprete de Libras é um passo fundamental para alcançar a inclusão completa em nosso processo de tomada de decisões ambientais."

Os interessados em obter mais informações sobre o PMGIRS e acessar documentos relacionados podem fazê-lo pessoalmente no Paço Municipal ou na Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Além disso, informações adicionais estão disponíveis online através do link: https://forms.gle/zNa7A1opBAGihgwu