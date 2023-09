Diadema vai sediar evento do MEC sobre educação integral

Diadema vai sediar, nos dias 4 e 5 de outubro, o último dos cinco seminários do ciclo “Programa Escola em Tempo Integral: princípios para a Política de Educação Integral em Tempo Integral”. Promovido pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), o evento ocorre por meio de ciclos de debates, um em cada região do Brasil, com o objetivo de ampliar a oferta de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil, como prevê o Plano Nacional de Educação instituído pela Lei 13.005/2014.

Os seminários, presenciais, já ocorreram em Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), entre agosto e setembro de 2023. A conferência de abertura ocorreu no dia 1º de agosto de forma virtual, com transmissão ao vivo às 19h pelo canal do MEC no YouTube. Diadema, escolhida para sediar o evento na Região Sudeste, encerra o ciclo e é o único município a receber o evento sem ser uma capital.

Diadema foi uma das cinco cidades selecionadas pelo Governo Federal para receber o evento por ser referência na ampliação da jornada e conteúdo disponibilizado aos estudantes, por meio de diversos programas.

A cidade conta com o Mais Educação, que utiliza equipamentos públicos como espaços para formação dos estudantes e ampliação da permanência das crianças nas escolas; o Adolescente Aprendiz, que visa elevar a escolaridade, a qualificação profissional e a preparação para o acesso ao ensino superior por meio de atividades realizadas no contraturno escolar; o Escola que Protege, que visa assegurar os direitos humanos dos estudantes para que possam vivenciar experiências educativas promotoras do seu desenvolvimento com dignidade humana e integridade; os Grêmios e Conselhos Curumins, espaços de participação cidadã formados por estudantes eleitos por seus pares das turmas a partir dos três anos de idade; e o Diadema de Dandara e Piatã, que promove educação antirracista por meio de aulas sobre história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, a formação de professores e a realização de atividades educativas e culturais.

"Educação em tempo integral não é só aumentar as horas de permanência dos estudantes nas escolas. É preciso uma educação que olhe a criança como um cidadão de direitos, que a ajude a promover seu senso crítico, que dialogue com as diferentes áreas do conhecimento", afirma a secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches. "O processo educativo em nossa cidade é norteado pela integração entre qualidade de educação, direito à cidade e proteção integral, tendo como pilares o território educativo, a educação ambiental, o acompanhamento pedagógico, cultura e esporte, por meio de metodologias circulares e lúdicas, proporcionando uma jornada atraente e divertida e tendo como conceito transversal a questão étnico-racial. É uma política que aponta para um novo formato de escola e para cidades que educam e transformam. Receber o evento do MEC nos lembra desse nosso compromisso e nos desafia a sempre melhorar o nosso trabalho”, completa a secretária.

Atualmente, Diadema atende 8.371 crianças em creches, 8.196 estudantes na Educação Infantil e 11.669 na Fundamental I. A cidade conta com 61 Emebs (creches próprias e Ensino Fundamental I) e 33 creches conveniadas.

O evento ocorrerá nos dias 4 e 5 de outubro, das 9h às 18h (horário de Brasília), no Centro Cultural Okinawa do Brasil (CCOB), localizado na Av. Sete de Setembro, 1670 – Centro de Diadema. O público-alvo são redes de ensino,?profissionais da educação, universidades, pesquisadores, fóruns de conselhos, organizações da sociedade civil e ministérios atuantes na agenda.

Para participar de forma presencial, é necessário fazer inscrição, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTZ6DBzh5n48XNHLUlpjbzUtNz6JOGT-MzA2PZoFa9UV8fvw/viewform

Para os que quiserem acompanhar o evento de forma virtual, é só acessar a transmissão ao vivo no canal do MEC no YouTube. Não é necessário fazer inscrição. https://www.youtube.com/@ministeriodaeducacao_MEC/featured