Padaria Brasileira lança campanha Alimente esse Sonho e exposição de 70 anos

Há sete décadas presente nos encontros de gerações das famílias, o mês de outubro para a Padaria Brasileira vem recheado de sabor e solidariedade. Em parceria com a andreense Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), a rede lança a 12ª edição do Alimente esse Sonho, que dedica parte das vendas de sonhos para o projeto que melhora a qualidade de vida dos assistidos pela instituição. Neste ano, a campanha traz a apresentadora Ana Maria Braga como madrinha da ação.

A iniciativa será dividida em duas fases: até o dia 15, serão disponibilizados vouchers no valor de 20 reais, que podem ser trocados por um pacote de sonho (com recheio de creme, doce de leite e creme de avelã) em qualquer unidade da padaria. Já na segunda etapa, até o fim do mês, parte da quantia de todo pacote do produto vendido no período também será destinado para a Apae Santo André.

A escolha do doce surgiu no primeiro ano da campanha, por ser um dos itens mais comercializados por toda a rede. “A meta deste ano é acumular em recursos 150 mil reais. Essa quantia traz mudanças na vida de quem faz parte da instituição, por isso a seriedade do projeto do início ao fim”, enfatiza Antonio Henrique Afonso Junior, diretor da rede.

Além disso, o período também marca as comemorações com a inauguração da exposição de fotos e artigos que contam a história do empreendimento, na unidade Loja Vila. “Meus avós adquiriram a padaria, depois meus pais e tios. Nós, eu, minha irmã e quatro primos, da terceira geração, passamos a tocar os negócios em 1998. Uma das surpresas para o nosso aniversário de 70 anos foi receber o prêmio de Melhor Coxinha do Mundo pelo site internacional Taste Atlas”, explica Junior.

Continuar a tradição e unir com inovação está nos planos para os próximos anos, ainda mais com a intenção de fomentar o delivery da marca. “O sonho de expansão não para. Queremos que a marca voe ainda mais longe, sempre norteados em pilares de excelência construídos durante essas décadas”, finaliza o representante.