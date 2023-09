Parque Central será palco do mundo mágico da Disney

Onde sonhos ganham vida e o impossível se torna realidade, o encanto dos contos de fadas abrilhantará o palco do andreense Parque Central para o Musical Sonhando com o Mickey, promovido pela Ossel Assistência em parceria com a Prefeitura. Em comemoração ao Dia das Crianças, a noite do dia 7, às 19h, receberá mais de 20 personagens oficiais do universo da Disney com os principais temas dos filmes mais assistidos. A apresentação é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível. Para entrar no clima, os anfitriões convidam o público a participar do espetáculo vestidos com fantasias. “Queremos presentear o Grande ABC com essa vivência inesquecível. Muitos não têm a oportunidade de ir aos parques temáticos, por isso estamos trazendo toda a magia para cá”, enfatiza o presidente Cesar Marchetti, que ainda revelou a intenção de tornar a atividade parte do calendário oficial da Ossel Assistência. A ideia da iniciativa surgiu na comemoração de 36 anos da Ossel, no ano passado, em Sorocaba. “Fizemos com objetivo de oferecer um momento especial para as famílias. Foi um sucesso, cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o show. Neste ano, queremos repetir a emoção na região que acolheu nossa marca há mais de duas décadas. Acreditamos que é uma experiência que todo mundo deve experimentar”, salienta Rosangela Marchetti, presidente do Instituto Arany Marchetti. Além disso, o evento conta com força solidária de inclusão. A nova clínica do grupo, Aba Vili, ficará responsável pelo espaço dedicado às crianças atípicas e PcDs e também pela distribuição de Cordões de Girassol para identificar pessoas com deficiências ocultas. Na plateia, jovens com Síndrome de Down, autismo, TDAH, TOD e outras síndromes serão acolhidas. “Estamos nos preparando para proporcionar o melhor para todos, com espaço mais exclusivo para essas famílias curtirem muito o show”, pontua a diretora de marketing, Luciana Patara. Serviço

Musical Sonhando com o Mickey

Data: 7 de outubro (sábado)

Horário: Início da apresentação às 19h

Local: Parque Central - Rua José Bonifácio, Vila Assunção - Santo André

A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível