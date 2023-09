Maiara e Maraisa se emocionam ao falar em planos com Marília Mendonça: - Não tem como pensar em carreira no exterior sem lembrar dela

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Maiara e Maraisa fizeram uma coletiva de imprensa para promover seu novo DVD AO Vivo Em Portugal. Na ocasião as sertanejas falaram sobre carreira e vida pessoal, segundo Lucas Pasin, elas se emocionaram ao relembrar os planos que tinham de se apresentar fora do país com Marília Mendonça.

Maiara explicou que Marília ficava enchendo o saco para que as gêmeas aprendessem a cantar em espanhol, para expandir a carreira:

- A Marília já estava aprendendo espanhol, cantou com a Dulce Maria, e puxava demais a nossa orelha para a gente aprender a cantar no novo idioma. Não tem como pensar em carreira no exterior sem lembrar dela, era esse o nosso plano de voo com as Patroas, e infelizmente não aconteceu.

Continuando bem emocionada, a dupla de Maraisa revela que sempre sente Marília com elas nas apresentações.

- Aconteceu a morte, a gente deu uma respirada e, quando a gente gravou em Portugal, sentimos muito a presença dela. Sonhamos nós três com tudo isso. Ela não está aqui de corpo presente, mas estará sempre na nossa essência e no nosso coração. E vamos, pela primeira vez, cantar uma música em outro idioma, que Marília queria muito. Estou tentando dar meu máximo.

Maiara, Maraisa e Marília Mendonça são exemplos de mulheres que já conquistaram o Brasil com seu talento e suas canções. Mas Maiara conta que sentia muito a diferença de tratamento entre homens e elas no cenário da música sertaneja:

- Para a mulher, é realmente mais difícil, só que acho que grandes mulheres fazem e vêm fazendo a diferença. O mercado está aberto para as mulheres, temos parceiros, homens, que apoiam as mulheres. A música se abre para talentos, de alta performance, que querem realizar o sonho. Nós duas somos exatamente isso.