Filippi se reúne com presidente da Caixa após Diadema recuperar crédito

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, esteve na manhã desta sexta-feira (29) em São Paulo para encontro com a presidente da Caixa, Rita Serrano. A reunião aconteceu poucos dias após a Prefeitura de Diadema recuperar a capacidade de obter crédito junto a bancos públicos e privado. Desde 2019, Diadema estava sem ter acesso a recursos dessa origem para execução de obras e projetos.

"Fico muito feliz em poder anunciar que conquistamos depois de um longo percurso a capacidade de ter crédito e isso é muito importante para a cidade, para investir na educação, na saúde, na infraestrutura", afirmou o prefeito Filippi. "Agradeço muito à presidenta Rita Serrano por ter me recebido, recebido a nossa equipe, para tratar dessa tramitação e tudo o que foi necessário para que a gente pudesse obter esse crédito tão importante para os investimentos em Diadema", completou.

A presidenta da Caixa destacou que tem origens na Região do Grande ABCD, conhece muito a realidade local e as dificuldades, e que o papel do banco é justamente estar próximo dos municípios. "Isso inclusive é uma orientação do presidente Lula, que desde o início pediu que a Caixa voltasse a ser protagonista do desenvolvimento do País, em especial dialogando com as necessidades da cidade", afirmou. "Quero dizer para a população de Diadema que a Caixa vai cumprir o seu papel, olhar com carinho as demandas da Prefeitura e tudo que for possível fazermos para melhorar a qualidade de vida da população, será feito", concluiu.