Kayky Brito recebe alta hospitalar após quase um mês internado

Kayky Brito, de 34 anos de idade, foi vítima de um atropelamento na noite do dia 2 de setembro. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro.

Kayky foi vítima de politraumatismo craniano e outros ferimentos no corpo, mas, felizmente, no dia 29 de setembro, recebeu alta hospitalar. O boletim divulgado pelos médicos dizia que o ator estava 'com as lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência'.

Notícia boa, né?