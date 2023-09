BoE: juros e inflação altos aumentam risco de inadimplência em empréstimos

As taxas de juros mais altas e a inflação persistente no Reino Unido afetam os mutuários mais suscetíveis, que devem ter inadimplência maior, diz o Banco da Inglaterra (BoE) em carta enviada aos diretores financeiros de instituições depositárias do país. Segundo o documento, por isso os credores não devem subestimar os riscos de inadimplência, e precisam usar modelos mais rigorosos para avaliação de risco.

A carta assinada por Vitória Saporta, diretora executiva do BoE para política prudencial, aponta que as empresas precisam atualizar seus modelos para englobar os riscos adicionais. Os modelos de previsão de perdas utilizados hoje são aprovados e monitorados por reguladores bancários.

Segundo o BoE, os bancos e credores também devem considerar os riscos de liquidez de empresas específicas, e analisar padrões de gastos dos clientes para identificar vulnerabilidade nos credores.