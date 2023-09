David Beckham beija filha nos lábios enquanto se arruma para o Paris Fashion Week

David Beckham compartilhou nesta sexta-feira, dia 29, um momento ao lado da filha Harper, de 12 anos de idade. No vídeo, a jovem aparece na frente do pai enquanto o maquia para que eles possam sair juntos para encontrar Victoria Beckham no Paris Fashion Week.

Além de estarem curtindo uma playlist com músicas de Taylor Swift, que foi muito elogiada pelo ex-jogador de futebol, o momento que mais chamou a atenção da web foi no finalzinho do registro.

Isso porque Beckham estica os lábios na direção da filha e ela rapidamente entende que o pai está lhe pedindo um beijo de agradecimento pelo trabalho feito em seu rosto. Sem problemas, ela encosta rapidamente seus lábios nos do ex-jogador de futebol.

A demonstração de afeto já foi motivo de muitas críticas ao ex-atleta em 2017, quando ele se defendeu pela primeira vez ao dizer que ele e a esposa são muito afetivos com os filhos, como revelou o Daily Mail:

- Eu beijo todos os meus filhos nos lábios. Brookly talvez não [já que na época ele tinha 18 anos de idade], porque ele pode achar isso estranho, mas eu demonstro muito afeto pelos meus filhos. É a forma como eu e Victoria agimos com as nossas crianças. Nós queremos mostrar que eles são amados e nós os protegemos.