Maya Benberry, ex de Travis Kelce, é criticada por fãs de Taylor Swift após recado à cantora e se assusta: São agressivos

Eita, cheirinho de polêmica no ar! Maya Benberry não está nada satisfeita com os ataques que recebeu de alguns fãs da cantora Taylor Swift após fazer um comentário sobre o novo affair da compositora com o seu ex, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Tudo começou após uma entrevista de Maya para Inside Edition. Segundo ela, o jogador era egoísta:

- Certas qualidades não mudam nos homens. Sinto que Travis é um narcisista. A maioria dos narcisistas não muda.

Já em outro momento, em conversa com o Daily Mail, Maya mandou um recado para Taylor, o que não agradou os fãs:

- Tenho certeza que agora ela dominou a capacidade de ver quem realmente está ao seu lado - e quem a está apenas usando. Só o tempo dirá, mas como sempre diz o ditado: uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro.

Claro que após os comentários, Maya foi super atacada pelos fãs e deu sua opinião publicamente sobre o caso, mostrando o quanto estava assustada com tudo:

- Swifties são agressivos, muito negativos, muito hipócritas. É uma loucura para mim que alguém que considero positivo e muito legal tenha uma base de fãs tão negativa e raivosa.