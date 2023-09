EUA: Escritório do Orçamento do Congresso funcionará mesmo em caso de paralisação do governo

O Escritório do Orçamento do Congresso dos Estados Unidos manterá suas atividades mesmo em caso de uma paralisação do governo do país por falta de recursos.

"Devido ao papel do CBO (na sigla em inglês) no apoio ao Congresso em sua função constitucional, a agência foi instruída pelos Comitês Orçamentários da Câmara e do Senado que, se os fundos apropriados expirarem e as operações normais do governo federal forem suspensas, todos os integrantes do CBO serão considerados "funcionários de exceção" e continuarão trabalhando pelo menos até 10 de outubro, diz comunicado do diretor do escritório do Congresso, Phillip Swagel.

No contexto de uma paralisação governamental, os "funcionários de exceção" são obrigados a trabalhar mesmo na ausência de uma dotação. Se houver uma paralisação do governo e esta continuar para além de 10 de outubro, o estatuto do pessoal do CBO dependerá das necessidades do Congresso, diz o comunicado.