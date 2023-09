Aline Wirley revela primeira impressão ao conhecer Igor Rickli: - Fiquei enlouquecida

Revelações! Aline Wirley e Igor Rickli falaram um pouco sobre o relacionamento e vida pessoal durante a prticipação deles no podcast Otalab. No bate-papo com Otaviano Costa, a cantora contou qual foi sua primeira impressão do atual marido. Os dois se conheceram se preparando para o musical Hair:

- Quando a gente se conheceu, a gente estava no Hair e ele usava uma calça. Eu falava para Karin Hils: Amiga, eu preciso dar para esse homem. Fiquei enlouquecida.

O casal esteve nos assuntos mais comentados quando anunciaram que viviam um relacionamento aberto. Aline explicou que aos poucos as opiniões foram se acalmando:

- Agora faz mais ou menos um ano que a gente começou a falar a fundo sobre a nossa forma de viver e lidar com as coisas. As coisas já vêm assentando bem mais. Quando soltamos essa bomba foi muito barulho, mas agora a gente sente que tá tudo ficando mais assentado porque eles vão lendo como a gente convive e compartilha a vida.

Continuando o papo sobre a vida pessoal, o casal está na fila para a adoção há alguns anos. Igor então revelou que estão caminhando no processo:

- Chegou um serzinho aí que a gente começou a ter uma aproximação. A gente espera que ele nos aceite. Estamos nesse momento delicadíssimo de fazer essa aproximação e ver se vai ter autorização da juíza, e se a criança vai nos aceitar como pais.