Letícia Cazarré desabafa sobre sacrifícios: Meu marido e meus filhos em primeiro lugar

Letícia Cazarré usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e refletir sobre os sacrifícios que faz pela sua família. Com um clique ao lado do marido e da caçula, a esposa de Juliano Cazarré questionou quantas pessoas sofrem por conta de estresse no serviço e pela busca de mais e mais dinheiro.

Tanta gente sofrendo de estresse e burnout por causa de um trabalho? quantos assim você conhece? Tanta gente sofrendo para ter mais, mais dinheiro, mais coisas? quantos assim você conhece? Tantos sofrendo por egoísmo, por pensar em primeiro lugar em si mesmos? por não terem tido a coragem de arriscar sua segurança, seu bem-estar, para se casar com aquela pessoa com quem realmente valia a pena? por não terem tido filhos quando ainda era tempo? quantos assim você conhece?

Ora, o estresse, a falta de algumas coisas, a dor de perceber que não, você não é a pessoa mais importante do mundo, nem sequer da sua própria vida (!)?tudo isto virá, de um jeito ou de outro, para TODOS nós. Então mais vale me estressar e cair de Burnout pelo sacrifício de cuidar da minha própria família, mais vale abrir mão do dinheiro em troca de um tesouro bem mais valioso, que eu descubro no meu próprio lar e na minha entrega, mais vale me esquecer de mim e ser feliz de verdade colocando meu marido e meus filhos em primeiro lugar.

E encerrou:

De modo que, quando chegar a dor, o cansaço, o sofrimento, eles tenham um sentido tão grande, uma força tão redentora, uma ação tão edificante, que eu possa olhar para mim mesma e dizer, com São Paulo: Pois já não sou eu quem vive, É Cristo que vive em mim.

Vale pontuar que Letícia está esperando mais um filho com Juliano Cazarré.