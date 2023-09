Sandy e Lucas Lima foram vistos em clima de romance em viagem poucos dias antes da separação

Poucos dias antes de chocarem o Brasil com a notícia de que estavam se separando após passarem 24 anos juntos e 15 casados, Sandy e Lucas Lima foram vistos em clima romântico em Paris. Segundo informações do Portal Leo Dias, foi durante essa viagem que o casal contou ao filho que estava se divorciando.

Os dois artistas são pais de Theo, de nove anos de idade, e acabaram sendo gravados enquanto estavam passeando pelo museu do Louvre. O vídeo foi obtido pelo jornalista, que detalhou como estava o clima de intimidade entre eles, não muito tempo antes de fazerem o anúncio nas redes sociais.

No registro, eles não só caminham lado a lado e conversam enquanto observam as obras expostas no museu, como também trocam carinhos. Lucas foi visto abraçando a então esposa por trás e lhe distribuindo alguns beijos.