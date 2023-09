Após polêmica de traição, Luísa Sonza revela que vai continuar cantando Chico

O nome de Luísa Sonza se envolveu em um belo bafafá depois da loira escancarar a traição de seu ex-namorado, Chico Veiga, durante o Mais Você. A cantora recebeu o carinho de amigos e fãs e se emocionou, mas está de volta e mais forte do que nunca.

Divulgando seu mais recente álbum, Escândalo Íntimo, a artista está apresentando as novas músicas em todas as apresentações que faz. Entre elas, Campo de Morango, A Dona Aranha, Penhasco2, Principalmente Me Sinto Arrasada e Chico, canção que foi escrita para o ex-namorado.

Com uma pegada de bossa nova, Luísa se declarou para Chico ao longo da letra e dedicou o nome da música a ele. Porém, depois de revelar a traição do empresário, deixou uma pulga atrás da orelha dos fãs: Será que ela vai continuar cantando Chico?

Em entrevista ao jornal Zero Hora, Sonza deu mais detalhes do que planeja para o futuro de seu disco e eventos de divulgação.

- O álbum é uma viagem ao meu subconsciente, em que aparecem medos, angústias, lembranças... O processo de construção desse disco acabou sendo uma forma de colocar tudo isso para fora e reafirmar para mim mesma a minha força e as minhas fragilidades.

O álbum todo trata de questões íntimas da artista. Desde momentos de vulnerabilidade, como em Principalmente Me Sinto Arrasada, que trata de uma crise de ansiedade, à Chico, que escancara o romance rápido vivido por Luísa e o empresário.

- Busco brincar com esses contrastes. Se através da arte mostramos nossas verdades, faz parte dela mostrar todas essas facetas.

E para matar a curiosidade dos fãs, Sonza confirmou que vai continuar cantando a música que alcançou a posição 27 no ranking mundial de canções mais ouvidas no Spotify.

- É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui.