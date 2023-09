Dr. Hato recebe felinos gigantes e exóticos em exposição em Sto.André

Você sabia que se especula que existam aproximadamente 400 raças de cachorro no mundo? E facilmente vêm à mente dezenas delas, já que o cão é considerado o melhor amigo do humano. Mas o pet que vem ganhando cada vez mais espaço no coração dos tutores são os gatos. De acordo com a CFB (Confederação dos Felinos do Brasil), são reconhecidas pelo menos 93 raças diferentes. E no próximo dia 7 de outubro, o Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop promove a Exposição de Gatos Exóticos, na unidade Campestre (Santo André), a partir das 9h.

Estarão presentes gatos de oito raças: Bengal, Don sphynx, Sphynx, Siberiano, Neva Masquerade, Maine Coon, Mau Egípcio e Exótico. Os visitantes poderão ver de perto as diferenças, características, personalidades, particularidades – e se surpreender com os diferentes tamanhos. Uma verdadeira jornada pelo mundo desses felinos ‘diferentões’.

“Essa mostra de gatos gigantes é um sucesso por onde passa e por isso estamos trazendo para o Dr. Hato. A expectativa é trazer mais de 500 pessoas para o evento e mostrar que existem diversas raças, cada uma com seu charme e particularidades. Preparem-se para se encantar e se apaixonar por esses gigantes de patas suaves”, destaca Taís Alvares, gerente de Marketing do Dr. Hato.

O evento ainda vai trazer muitas atrações para os gateiros, admiradores, tutores e aqueles que estão amadurecendo a ideia de ter um companheiro peludo como este.

Além deste evento, o Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop já faz parte da agenda de clientes e amantes de animais. “Promovemos encontros de pets em nossas unidades para unir tutores apaixonados, proporcionar troca de experiências, com muitas atividades com foco em entretenimento. Outra data importante é o dia de feira de adoção, que acontece todos os sábados há mais de 20 anos em todas as unidades, com o objetivo de promover conexões e encontrar lares amorosos para diversos pets abandonados e resgatados”, lembra Taís.

Conheça um pouco das raças que estarão presentes da Exposição de Gatos Exóticos:

- SIBERIANO

O majestoso e companheiro gigante russo. O Siberiano é um gato grande, forte, com uma pelagem impermeável e com subpêlo espesso, adaptado a viver em regiões de clima frio. Eles são encontrados em uma grande variedade de cores, além disso faz parte do grupo de felinos hipoalergênicos. Tem uma natureza animada, alerta e forte e é um nadador muito bom além de bom caçador. Apesar da natureza forte e independente, este gato tornou-se um animal perfeito para se ter como companhia: amável, sociável e dócil. Cria um vínculo muito forte com seu dono, comportando-se de forma semelhante a um cão. Indicado para as famílias que possuem crianças, idosos e animais domésticos.

- NEVA MASQUERADE

É uma raça irmã do gato Siberiano, possuindo desta forma muitas de suas características, como seu porte físico forte, sua pelagem impermeável com subpêlo espesso sendo também hipoalergênico. A diferença entre eles é que o Neva Masquerade possui o padrão de cor de pelagem conhecido como “color point”, o que significa que ele apresenta uma cor mais intensa em suas extremidades e mais clara em seu corpo. Nos locais de cor mais intensa ele pode apresentar as mesmas cores do gato Siberiano. Além desta característica de cor o Neva Masquerade sempre apresenta olhos na cor azul. O Neva Masquerade também possui, como o gato Siberiano, um temperamento amável, sociável e dócil, sendo um companheiro muito animado e que adora interagir com as pessoas.

- MAINE COON

Uma das maiores raças de gatos domesticados, com machos pesando em média de 6 a 9 quilos e fêmeas de 4 a 6 quilos. Alguns indivíduos podem ser ainda maiores. Eles possuem pelagem longa e densa, frequentemente com cores e padrões variados. São conhecidos por suas "golas" de pelo ao redor do pescoço. São gatos gentis e amigáveis, conhecidos por serem carinhosos com seus donos. Geralmente, são excelentes companheiros. São considerados gatos inteligentes e podem aprender comandos simples e até mesmo brincadeiras complexas. Os Maine Coons são vocalmente ativos e gostam de interagir com seus donos por meio de uma variedade de vocalizações. São gatos saudáveis. Acredita-se que tenham se originado nos Estados Unidos, especificamente no estado do Maine, como o nome sugere. Eles se adaptam bem a ambientes internos e externos, mas devido ao seu tamanho, é importante garantir que tenham espaço suficiente para se movimentar.

- EXÓTICO

Raça de gato que é muitas vezes descrita como o "Primo de Pelo Curto do Persa", devido às suas semelhanças físicas com o Persa, mas com pelagem curta, densa e macia, sendo mais fácil de cuidar em comparação com o Persa de pelagem longa. Assim como o Persa, o Exótico tem um rosto arredondado, nariz achatado e olhos grandes e expressivos. São gatos conhecidos por sua natureza calma e afetuosa. São ótimos companheiros para famílias e indivíduos que buscam um gato de temperamento tranquilo. Eles tendem a se dar bem com outros animais de estimação e crianças, tornando-os uma escolha popular para lares com múltiplos animais de estimação. O Exótico vem em uma ampla variedade de cores e padrões, incluindo sólidos, bicolor, tricolor e muito mais. Embora sua pelagem seja mais curta, eles ainda podem precisar de escovação regular para evitar o acúmulo de pelos soltos e manter sua pelagem saudável.

- DON SPHYNX

Raça de origem russa. Tem um tamanho médio com peso de 2,5 a 5 kg. Essa raça possui 4 tipos de pelagem: brush, velour, flock e rubber bald. Com temperamento muito dócil e sociável se dá muito bem com crianças e outros animais.

- SPHYNX

Raça de origem canadense. Estes felinos são muito inteligentes, carinhosos e gostam do contato físico, sua pele possui uma leve penugem que parece uma camurça e é muito quentinha. Seu porte é médio e seu peso varia de 3,5 a 7,5 kg.

- BENGAL

Tem origem nos Estados Unidos, em 1963, fruto do cruzamento de um gato doméstico e o leopardo asiático (ALC). Possui pelagem curta e marcação em rosetas, podendo ser da cor browm (mais comum), silver, snow ou charcoal. Gosta muito da companhia do dono, aprende com muita facilidade vários truques e é amistoso com outros animais. Muito carinhoso e companheiro, vocaliza para interagir com o proprietário. Vive em média 12 a 15 anos. É um gato dócil com aparência selvagem, muito alegre e bastante ativo. Possui corpo musculoso e os machos sempre maiores que as fêmeas

- MAU EGÍPCIO

Teêm por origem o Antigo Egito, onde eram adorados por faraós e tidos como deuses protetores. O pelo é de comprimento médio. Os gatos cuja pelagem é cor fumaça possuem pelo fino e sedoso, enquanto os prata e bronze possuem pelo denso e resiliente. Possui um temperamento elegante, alerta, leal, tímido e afetuoso. A expectativa de vida é entre 12 e 15 anos, enquanto o peso varia de 2,5 kg a 5 kg. O Mau Egípcio é uma das raças mais antigas e retratada em registros desde 1580 a.C. Esta raça demonstra extrema inteligência e lealdade feroz para com sua família humana. Ele adora companhia humana, mas em seus próprios termos. Quando feliz, muitas vezes, o gato vai se expressar usando sons, rindo e balançando sua cauda. Moderadamente ativos, o Mau Egípcio gosta de brincar com as coisas em movimento. O felino adora crianças e convive bem com outros animais de estimação. Corpo musculoso e com excelente habilidade de salto e velocidade. O Mau Egípcio possui algumas características singulares que tornam sua aparência única, entre elas o M característico marcado na testa e duas linhas como ‘rímel’ que começam no canto dos olhos e continuam ao longo da bochecha. Curiosamente a palavra mau em egípcio quer dizer gato. Por isso, mau egípcio.