BYD apresenta mais duas versões do Dolphin no Brasil

O veículo elétrico mais vendido do Brasil ganhou novas versões. O BYD Dolphin Plus e o BYD Dolphin Diamond chegam para oferecer mais opções ao consumidor.

Para quem gosta de cores mais sóbrias, o BYD Dolphin Diamond é uma versão na cor preta do modelo que conquistou os brasileiros. Já o BYD Dolphin Plus chega para agradar quem tem espírito de piloto, sem abrir mão de autonomia para circular na cidade.

BYD Dolphin Plus

O BYD Dolphin Plus é o modelo para quem prefere uma versão mais esportiva e potente. Possui teto panorâmico, duas cores na parte externa, rodas 17” com design exclusivo e um motor de 204 cavalos.

Além de uma melhor performance, o modelo também vai longe. Com bateria de 60,48 kWh, possui autonomia de 427 quilômetros no ciclo WLTP. O carro pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos e atinge velocidade máxima de 160 km/h.

Tecnologia e segurança

O Dolphin Plus tem ainda vários opcionais para agradar os mais exigentes como multimídia de 12,8”, câmeras 360° e visão panorâmica.

O modelo também conta com Apple Carplay, Android Auto e comandos de voz em que o motorista pode solicitar ações como: “ Hi BYD, ligue o Spotify” e “Hi BYD, me guie para casa”, que executa as tarefas de forma descomplicada. Com o aplicativo BYD, você pode abrir e trancar o carro pelo celular, programar o ar-condicionado e até verificar o nível da bateria sem estar dentro do veículo.

O novo modelo vem com piloto automático adaptativo, sistema de detecção de ponto cego, assistente de faixas, leitor de placas de velocidade, alerta de tráfego cruzado dianteiro, e traseiro com auxílio de frenagem e sensor de pressão nos pneus.

Os bancos dianteiros possuem regulagem elétrica e aquecimento e são mais de 20 espaços de armazenamento, práticos e flexíveis para viagens diárias, além de carregamento por indução para smartphones no console.

O BYD Dolphin Plus também possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load). Com o uso de um adaptador, a bateria do carro pode se transformar em uma fonte de energia e alimentar equipamentos externos como uma cafeteira, um notebook, e outros aparelhos.

A tecnologia BYD traz o OTA (over the air) que permite fazer atualizações no sistema do carro à distância, parecido com o que fazemos com os smartphones. O proprietário do Dolphin recebe uma mensagem no painel que existe uma atualização disponível e faz o download quando estiver estacionado e em segurança.

Preço e cores

O BYD Dolphin Plus chega ao Brasil com o preço especial de lançamento de R$ 179.800,00. O modelo possui 4 opções com cores duplas: Azul Surfing com Cinza Dolphin, Preto Delan com Cinza Atlantis, Rosa Afterglow com Cinza Dolphin e Branco Ski com Cinza Dolphin.

Dolphin Diamond

A outra novidade lançada pela BYD é o Dolphin Diamond, uma versão na cor preta do modelo 100% elétrico. O carros tem as mesmas configurações do Dolphin lançado em junho deste ano e que já vendeu cerca de 5.000 unidades.

O elétrico mais eficiente do mercado

O Dolphin Plus traz as principais características de seu primeiro irmão. A começar pelo seu design, desenvolvido por Wolfgang Egger e Michele Paganetti, dois dos principais nomes do design automotivo mundial. O lançamento integra a linha Ocean, com muitas referências ao mar e aos golfinhos, por conta de todas as suas linhas – externas e internas.

Chega utilizando a e-Platform 3.0, especialmente desenvolvida pela BYD para veículos puramente elétricos. Além de melhorar a segurança e aumentar a autonomia, proporciona uma distância entre eixos de 2,7m, que deixa o veículo mais espaçoso internamente. Isso faz com que os passageiros do banco traseiro tenham mais espaço para as pernas.

O BYD Dolphin Diamond se beneficia da inovadora bateria Blade de 44,9 kWh, que revolucionou a segurança, a durabilidade e o desempenho na indústria de veículos elétricos. Com a carga a cem por cento, o veículo roda mais de 400 km no ciclo WLTP ou 291 km pelo PBEV. Na avaliação do Inmetro, o Dolphin é o veículo com melhor eficiência energética disponível no Brasil, ou seja, ele é o que melhor aproveita a capacidade da bateria com 0,42MJ/km*.

A bateria pode ser recarregada de forma simples. Utilizando um adaptador é possível usar até uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de média e alta potência a bateria do Dolphin pode ir de vinte a oitenta por cento de carga em menos de meia hora.

Preço e cor

O BYD Dolphin Diamond estará disponível na cor preta pelo preço de R$ 149.800,00.