Site reúne as maiores boy bands formadas a partir de 1980

Boy bands são, geralmente, grupos formados por integrantes homens, que cantam música pop e, eventualmente, dançam. Bastante populares ao longo das décadas, a The Pudding aceitou a (difícil) missão de reunir as maiores bandas formadas a partir de 1980.

Para criar a lista de boy bands, a plataforma usou como base uma série de fontes – com os rankings realizados por Billboard, BuzzFeed e Teen Vogue. Em seguida, a relação foi reduzida para bandas criadas a partir de 1980, que tiveram pelo menos um hit no Top 100 da Billboard e contavam com um videoclipe online. Assim surgiu o Internet Boy Band Database.

Na prática, estão compiladas 55 boy bands. Cada uma é apresentada no site com a música que atingiu o Top 100 da Billboard, bem como a posição na lista. É possível também ver uma ilustração bonitinha dos integrantes, acessar o videoclipe via YouTube e reagir com like ou dislike – Backstreet Boys tem 83% de aprovação enquanto The Click Five é desaprovado por 58% dos internautas.

Como dito anteriormente, o site é um projeto da The Pudding, publicação digital que cria ensaios visuais para explicar ideias e acontecimentos culturais e da sociedade. Ilustrações e animação foram feitas por Malik Yusuf. O design e o desenvolvimento da página, por sua vez, são obras de Russell Samora e Amber Thomas.