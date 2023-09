Seguro Viagem Vai de Promo é bom? Veja como funciona

Contratar um seguro é essencial para viajar sem preocupações e evitar gastos inesperados no exterior. Atualmente, é possível encontrar coberturas completas e com ótimo custo-benefício, como as opções de Seguro Viagem Vai de Promo.

Apesar de não ser obrigatório em todos os países, o seguro viagem é extremamente importante e pode te livrar de vários problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, emergências simples, como uma torção de tornozelo, podem geram prejuízos de milhares de dólares.

Neste post, vou detalhar informações importantes sobre o Seguro Viagem Vai de Promo, além de falar sobre a reputação da empresa e te ensinar a fechar pacotes com um desconto especial.

O que saber sobre o Seguro Viagem Vai de Promo

O que saber sobre o Seguro Viagem Vai de Promo

Aqui, você encontra tudo que precisa saber antes de comprar seu seguro viagem com a Vai de Promo:

Seguro Viagem Vai de Promo é bom?

Tipos de seguro viagem

Quando usar o seguro viagem

Vale a pena comprar seguro viagem com a Vai de Promo?

Como comprar seguro viagem com a Vai de Promo

Métodos de pagamento da Vai de Promo

Suporte e atendimento

Seguro Viagem Vai de Promo é bom?

Os pacotes se seguro viagem oferecidos pela Vai de Promo são muito bons, com coberturas completas e preços atrativos. A plataforma vasculha as principais seguradoras de viagem em busca os melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Um dos grandes diferenciais é que a companhia só trabalha com seguradoras confiáveis e conhecidas mundialmente. Entre elas, é possível citar nomes como Affinity, Assist Card, CORIS, ITA, MTA e Universal Assistence.

Tipos de seguro viagem

Outro diferencial é que a Vai de Promo oferece diversos tipos de seguro viagem. Além das coberturas convencionais nacionais e internacionais, a plataforma tem opções de:

Seguro viagem marítimo

Seguro viagem para mochilão

Seguro viagem para gestantes

Seguro viagem intercâmbio

É importante destacar que nem todos os tipos de acidentes são cobertos por planos básicos de seguro viagem. Caso pretenda praticar esportes radicais, por exemplo, vale a pena checar todos os detalhes do pacote antes de fechar o negócio.

Quando usar o seguro viagem

O seguro viagem pode ser acionado sempre que a pessoa tiver um problema ou imprevisto com cobertura garantida pela apólice.

Praticamente todos os planos cobrem:

Despesas médicas e hospitalares

Despesas odontológicas

Regresso sanitário

Traslado de corpo

Morte em viagem

Invalidez por acidente

Boa parte dos pacotes disponíveis na Vai de Promo também inclui:

Assistência farmacêutica

Extravio, furto, roubo ou dano de bagagem

Cancelamento de viagem

Regresso antecipado

Funeral

Vale a pena comprar seguro viagem com a Vai de Promo?

Como disse acima, a Vai de Promo é uma empresa séria e confiável. Ela pertence ao Amo Promo, grupo com anos de experiência no mercado de viagens online, que também é responsável pela Seguros Promo, companhia que mais vende seguros viagem no Brasil e que está em primeiro na categoria no Reclame Aqui.

Por comparar preços de diversas seguradoras, a Vai de Promo consegue encontrar pacotes com tarifas muito atrativas. Assim, o custo do serviço – que já é um dos menores da viagem, quanto comparado a gastos como passagens aéreas e hospedagem – pode ficar ainda menor.

O melhor de tudo é que os leitores do Rota de Férias conseguem aproveitar uma vantagem especial: 20% de desconto. Basta adicionar o cupom ROTADEFERIAS20 na caixa “Cupom de desconto” antes de finalizar a compra.

Como comprar seguro viagem com a Vai de Promo

Reprodução Comparador do Seguro Viagem Vai de Promo

O processo para encontrar e comprar pacotes de seguro viagem pela Vai de Promo é intuitivo e rápido. Na página inicial da plataforma, é necessário inserir o destino, as datas de partida e retorno ao Brasil, além de informações como seu nome, e-mail e celular.

A partir daí, o metabuscador do sistema começa a comparar preços automaticamente em busca das melhores ofertas. As opções são exibidas de forma clara, permitindo que o usuário compare as coberturas com facilidade e transparência.

Depois de escolher o seguro mais adequado para a sua viagem, basta clicar em “Selecionar seguro” e preencher algumas informações pessoais (como nome completo, data de nascimento, endereço e telefone).

Antes de finalizar a compra, insira o cupom ROTADEFERIAS20 na caixa “Cupom de desconto” para garantir 20% de desconto no seu seguro viagem.

Métodos de pagamento da Vai de Promo

O seguro viagem Vai de Promo pode ser adquirido por pix ou transferência bancária. Em ambas opções, a transação deve ser realizada em até três horas após a finalização da compra.

Cartões de crédito também são aceitos. A empresa trabalha com as bandeiras Elo, Mastercard, Visa, American Express, Hipercard e Dinners.

Suporte e atendimento

Ter um bom suporte à disposição é extremamente importantes, principalmente quando o assunto é seguro viagem. A Vai de Promo manda muito bem nesse quesito, já que oferece atendimento humanizado antes, durante e depois da contratação do serviço.

A central de atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Os telefones para contato são: (31) 4003-8342 e (31) 3972-708.