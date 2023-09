Junto com AIE e BEI, BCE tem interesse em garantir transição energética ordenada, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta sexta-feira, 29, que a autoridade monetária, em conjunto com a Agência Internacional de Energia (AIE) e o Banco Europeu de Investimento (BEI), tem interesse em garantir uma transição energética ordenada, diante do crescente consenso científico sobre as mudanças climáticas e dos altos custos sociais de uma eventual transição verde malsucedida. "Os últimos anos demonstraram que a volatilidade dos preços de energia e mudanças persistentes nos mercados energéticos podem ter implicações significativas na dinâmica da inflação", disse Lagarde, em discurso feito durante conferência do BCE com a AIE e o BEI, em Paris.

Atualmente, a inflação anual da zona do euro está em 5,2%, bem acima da meta oficial do BCE, de taxa de 2%.

Segundo Lagarde, a transição verde é um desafio político "excepcionalmente difícil", porque os riscos de fracasso são "muito elevados". "Mas a resposta a esse desafio é não diluir nossa ambição. É não desviar o nosso foco do objetivo de zero emissões líquidas. E não adiar o momento de agir", disse.