Palmeiras 'trava' Boca Juniors, suporta pressão de La Bombonera e empata semifinal

Na primeira partida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras foi até o estádio de La Bombonera e segurou o empate sem gols com o Boca Juniors. Na noite desta quinta-feira, o time paulista soube se postar bem defensivamente, suportou a pressão e a mística da casa do rival argentino e decide a vaga na decisão no Allianz Parque na próxima semana.

Mesmo subindo para o gramado com o time que se esperava, o Palmeiras teve uma formação um pouco diferente. Com Mayke fechando um pouco mais no meio de campo e Artur formando o ataque com Rony, a equipe brasileira soube controlar o ritmo do jogo. Com o apoio da torcida, o Boca Juniors pressionou, teve 15 finalizações, sendo seis no gol, mas não conseguiu marcar.

Empurrado pela torcida que lotava a arquibancada de La Bombonera, o Boca Juniors tentou começar o jogo pressionando o Palmeiras. Com Merentiel, Cavani e Barco, que era dúvida, formando o trio de ataque, os argentinos marcaram alto nos primeiros minutos e dificultaram a saída de bola do Palmeiras.

Apesar desta postura, o time brasileiro conseguiu encontrar espaços nos primeiros minutos de partida e finalizou pela primeira vez com Artur de dentro da área, antes dos 10 minutos. O Boca Juniors teve uma chance de gol aos 17 minutos, com Medina saindo cara a cara com goleiro após tabela pela direita e parando em Weverton. Como resposta, o Palmeiras assustou em cobrança de escanteio de Veiga que Rony desviou para fora, aos 27. Os donos da casa voltaram a assustar aos 29, quando Barco cruzou rasteiro, Merentiel desviou e a bola passou com muito perigo pelo gol brasileiro.

Na reta final da primeira etapa, o Boca encontrou espaços usando os lados do campo e assustou Weverton, principalmente em uma cabeçada de Cavani aos 46 minutos que deixou o arqueiro palmeirense parado torcendo.

A volta para o gramado teve o Palmeiras perdendo uma boa chance com Mayke. Logo aos dois minutos, o jogador recebeu boa bola de Rony, passou pela marcação, invadiu a área pela direita e acabou travado ao finalizar para o gol. Um pouco mais tarde, o time brasileiro teve seu primeiro contra-ataque e não aproveitou a chance de abrir o placar. Aos 10, Marcos Rocha achou Veiga entrando livre pela direita, o meia arrumou e finalizou forte de dentro da área para fora.

Aos 13, o Boca Juniors chegou pela primeira vez. Depois de cruzamento na área, Fabra apareceu na segunda trave, desviou e Weverton fez a defesa. No rebote, Fabra desarmou Marcos Rocha e Merentiel completou para o gol, mas a arbitragem viu falta no desarme e invalidou o lance. Aos 23, Barco recebeu pela esquerda, passou por um marcador e finalizou cruzado para mais uma defesa do arqueiro do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X PALMEIRAS

BOCA JUNIORS - Romero; Advíncula, Figal, Rojo (Valentini) e Fabra; Ezequiel Fernández (Zeballos), Medina e Pol Fernández (Campuzzano); Merentiel (Benedetto), Cavani e Barco (Janson). Técnico: Jorge Almirón.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Fabinho); Artur (Luiz Guilherme), Mayke e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, Advíncula, Benedetto e Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

PÚBLICO - Não divulgado.

RENDA - Não divulgado.

LOCAL - Estádio de La Bombonera.