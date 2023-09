Diadema é escolhida para sediar evento do Ministério da Cultura

Diadema foi a cidade do Sudeste escolhida pelo Ministério da Cultura para sediar a quarta etapa dos Encontros Cultura e Educação - Aprender para Construir. A atividade debate, junto à sociedade civil, caminhos para a formatação de políticas públicas que fortaleçam as relações entre o eixo. A atividade será realizada na terça-feira (03), das 9h às 18h, no Centro Cultural Okinawa do Brasil.

O encontro terá a participação do secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba, e da diretora de Educação e Formação Artística, Naine Terena, além de representantes do Ministério da Educação. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Diadema.

"Depois de passar por Cuiabá, Belém e mais recentemente por Recife, a gente percebe que o Encontro vem, cada vez mais, assumindo esse papel de participação social, principalmente nesse debate para a qualificação das políticas de educação e cultura", afirma o Secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura, Fabiano Piúba. "Estamos muito animados para o evento no Sudeste, de estarmos junto com os agentes culturais, com as pessoas que atuam no campo das artes, da formação e do livro, para construirmos as políticas em coletivo, de forma horizontal e com muita escuta”, completa.

O objeto central das oficinas é a escuta de um público formado majoritariamente por artistas, produtores culturais, educadores, universidades, gestores e categorias organizadas como agentes ligados ao livro e à leitura. “Para nós, é uma honra receber a 4° etapa Encontro Regional de Cultura e Educação – Aprender para Construir. Isso só mostra a pujança e efervescência da cultura em Diadema", afirmou o secretário de Cultura da cidade, Camilo Vannuchi. "Espero que este evento seja muito aproveitado pelo público que vier e reforço o convite aos professores, oficineiros, coordenadores de cultura e toda a produção local da cidade. Uma atividade que até agora percorreu apenas capitais e chega ao nosso município valorizando não só Diadema, como toda a região do Grande ABCD", concluiu.

Ampliação de repertórios

Os temas foram delineados a partir do Seminário Nacional Cultura e Educação - Aprender Para Construir, realizado em junho de 2023 em Brasília - DF. Abrangem questões como o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Leis nº 11.645/08 e nº 10.639/2003); Audiovisual nas Escolas; Título de Notório Saber e Mestres da Cultura; Acessibilidade e Acesso; Cultura Digital e Educação; Política Nacional de Leitura e Escrita (Lei nº 13.696/2018); Plano Nacional do Livro e Leitura (Decreto nº 7.559/2011); Bibliotecas Públicas e Escolares; Cursos Técnicos; Museus; Formação Artística Nas Escolas de Tempo Integral e Educação Integrada.

“Estamos realizando os encontros da Cultura e Educação, no mesmo momento em que o MEC realiza os Seminários Escola em Tempo Integral - Princípios Para a Política de Educação, pois existe um convite por parte do Ministério da Educação, para que possamos construir estratégias onde as atividades artístico-culturais estejam presentes num projeto-político-pedagógico que amplie repertórios”, explica Naine Terena, Diretora de Educação e Formação Artística do MinC.

Segundo ela, a partir da relatoria das etapas regionais e do Seminário Nacional, serão desenvolvidas as orientações para que estados e municípios possam começar a desenvolver uma agenda artístico-cultural dentro da carga horária estabelecida para o ensino integral – 7 horas diárias ou 35 horas semanais.

Além das questões que envolvem a escola em tempo integral, os encontros servirão como norteadores para as ações da Secretaria de Formação, Livro e Leitura que estuda a elaboração de um Sistema Minc de Formação Artístico-Cultural e outras ações vinculadas ao Ministério da Educação, através de suas secretarias.