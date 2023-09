Economia circular é tema de pesquisas de alunos da FEI

Apesar de parecer um assunto recente, a economia circular é tema de pesquisa dos alunos do Centro Universitário FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros), principalmente do mestrado e doutorado, desde 2013. O assunto é explorado tanto nos cursos de Engenharia de Produção quanto de Administração. Anualmente, cerca de duas publicações são realizadas com análises que se baseiam no reaproveitamento de recursos na cadeia produtiva.

A professora doutora Maria Tereza, coordenadora de Pós-graduação em Administração da FEI, indica que os estudos estão ligados à tendência das indústrias se adaptarem, cada vez mais, ao modelo circular e deixar de lado o sistema de compra, uso e descarte. Além de gerar economia de custos e recursos, essa mudança se adequa a um apelo social pelo cuidado ambiental. “Vejo o futuro (desse modelo) como um grande movimento de conscientização dos consumidores e uma necessidade das empresas. O preço da matéria prima vem aumentando. Tivemos crise hídrica nos últimos anos. A economia circular pensa em inovação ambiental com redução de consumo e, consequentemente, custo. Esse processo exige a compra de novos equipamentos, mas o retorno financeiro é perceptível”, analisa.

Para a especialista, as companhias já estão priorizando técnicas que economizam energia, água e matéria prima para aproveitar todos os insumos que têm. “Por exemplo, se a água entrou no processo, como temos nas indústrias de moda e bebida, ela deve ser tratada e recircular o máximo possível para continuar sendo útil na produção e evitar o gasto de itens não renováveis.”

De acordo com ela, a carne bovina pode exemplificar essa prática. “Não é o exemplo ambientalmente mais correto, mas muitas pessoas consomem diariamente esse tipo de proteína. Então, as partes que não são utilizadas vão para a indústria de ração animal, como chifre e casco. O couro vai para a moda. Isso significa aproveitar 100% desse insumo que entrou no processo produtivo.”

Maria ressalta que algumas indústrias já encontraram alternativas para isso, como a de papel e celulose. “Quando a árvore entra no processo seletivo, é necessário descascar as toras. Toda essa casca serve como combustível para as caldeiras e essas empresas conseguem passar boa parte do ano com autonomia de energia.” A professora elenca que a economia circular é um modelo simples que abarca várias ferramentas e instrumentos da gestão ambiental de forma simplificada, com menos resíduos, diminuir a contaminação de afluentes e a poluição atmosférica.

DESAFIO DE REDAÇÃO

Neste ano, o tema do concurso literário do Diário é “Reciclar para transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade”, direcionado para alunos da rede pública e privada do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos), Telessala, membros da comunidade e professores.

Para além das empresas, os consumidores são essenciais para impulsionar o consumo sustentável. “As crianças, adolescentes e famílias precisam se atentar às práticas do dia a dia. Podem evitar o uso de embalagens ou compras excessivas e devem separar os resíduos. Há uma participação grande, mas não podemos jogar toda responsabilidade no consumidor, que, muitas vezes, não têm opções de produtos ou embalagens sustentáveis.” Com isso, as corporações devem andar alinhadas às demandas de sustentabilidade para que o novo modelo de produção possa gerar revoluções sociais perceptíveis.

As inscrições para a 17ª edição do Desafio de Redação terminam hoje. Os vencedores podem ganhar prêmios como bolsas de estudo 100% para graduação ou pós.

“Desafio de Redação me deu mais confiança”

Moradora de Ribeirão Pires e com 18 anos, Lívia Almeida de Sartori, foi a grande vencedora da edição anterior do Desafio de Redação no ano passado. Ela, que estava justamente estudando quando recebeu a notícia da vitória, incentiva a participação no concurso para principalmente àqueles que estão completando o Ensino Médio, até como parte da preparação aos vestibulares.

Conforme experiência própria, Lívia conciliou os empenhos do último ano letivo com a participação no Desafio. E foi neste período que, mesmo ganhando como prêmio do concurso uma bolsa de estudo integral na Universidade Municipal de São Caetano (USCS), ela alcançou o esperado resultado para ingressar no curso de Geografia da Universidade de São Paulo (USP).

“Quem estuda sabe que é um período difícil, principalmente em saúde mental e como isso mexe com a nossa autoestima. Se ver como candidato nem sempre é confortável, são muitos concorrentes (na 16ª edição do Desafio mesmo foram 81.122 os concorrentes)”, comenta.

Como dica final para o sucesso, Lívia aponta a importância de ver real significado na produção e ponderar sobretudo a autocobrança: “o jovem acaba tendo de ser mais do que recebe suporte na maioria das vezes, então relaxe antes de tudo: o caminho não é pensar que vai ganhar, pense em encaixar na sua rotina de estudo e cumprir os requisitos”, finaliza.