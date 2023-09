Suspeito de bater em nutricionista em S.Caetano é investigado por tentar envenenar cães

Investigado por bater e quebrar nariz de nutricionista em São Caetano, agora é suspeito de tentar envenenar dois cachorros no Bairro Cerâmica, na mesma cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, Claudio Von Randow teria jogado no quintal de uma residência um pedaço de salsicha com produto semelhante a sementes de girassol. Quando os tutores notaram diferença no comportamento dos animais, levaram os bichos ao veterinário, que identificou a ingestão de produto de teor tóxico.

A ação foi registrada por câmera de segurança do local e o caso foi lavrado como prática de ato de abuso a animais. A pena é de três meses a um ano detenção mais multa. Em laudo, foi confirmada a presença de veneno nas salsichas.

No boletim, os tutores afirmam que não têm nenhum vínculo de amizade com o investigado e não autorizam que outra pessoa alimente os cachorros. “No mesmo dia da instauração do Inquérito Policial, o tutor dos cães apresentou filmagens de câmeras de monitoramento da casa em que foi possível identificar o vizinho como o responsável pelo arremesso das salsichas envenenadas para os cães. Foi apresentado ainda laudos veterinários apontando processo inflamatório no sistema digestório dos cães possivelmente pela ingestão do veneno”, informou a Delegacia Seccional de São Bernardo, que abrange também investigações em São Caetano.

O suspeito foi intimado pela primeira vez em 25 de maio e não apareceu na delegacia. Depois, ao ser chamado novamente em 16 de junho, confirmou que era ele nas imagens, mas se manteve em silêncio sobre os fatos apurados. Em 23 de outubro, haverá audiência para proposta de acordo de não persecução penal.

Randow também é suspeito de agredir uma nutricionista em 23 de julho deste ano, no Bairro Santa Paula. A vítima passava de carro pelo local quando bateu na guia. Ao descer para ver o veículo, teve uma breve conversa com o homem que, logo depois, a agrediu. O caso também foi registrado por câmeras de segurança.