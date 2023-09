MPF quer se reunir com secretários da região para debater saúde indígena

O MPF (Ministério Público Federal) irá convocar os secretários de saúde do Grande ABC para debater a saúde indígena, principalmente em contexto urbano. O procurador da República, Steven Shuniti Zwicker, esteve na Câmara de Santo André nesta quinta-feira (28) ouvindo as demandas de líderes de diversas etnias da região para, com base nas propostas, se reunir com os representantes municipais no dia 9 de novembro, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Entre as propostas sugeridas no encontro estão: implementação de Equipes de Saúde da Família especializadas em saúde indígena; contratação de um profissional da área para cada 200 indígenas mapeados; parceria com universidades e outras instituições especializadas para atividades de formação profissional; criação de frentes parlamentares na região para defesa dos povos originários; além da instalação de um poço artesiano para abastecimento da futura UBS-I (Unidade Básica de Saúde Indígena), que será construída na Aldeia Guyrapaju, em São Bernardo.

“Essa reunião foi importante para tomar contato com o trabalho que já é feito em projetos de saúde indígena, ver os caminhos e definir as prioridades, para chegarmos no encontro com os secretários já sabendo o que queremos”, diz procurador da República. Que complementa. “O próximo passo é convencer os secretários a abraçarem o atendimento de saúde indígena em contexto urbano”, finaliza Zwicker.

Estiveram presentes, além de lideranças indígenas e do vereador andreense Ricardo Alvarez (Psol) – que organizou o encontro –, os representantes do Projeto Xingu da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que tem experiência no atendimento indígena há mais de 60 anos e que vai auxiliar na montagem das novas diretrizes na saúde, com foco em pensar regionalmente as ferramentas e estratégias de cuidado. O grupo estará no encontro de novembro, que ainda terá representantes do Consórcio, da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o procurador, no próximo encontro serão debatidos pontos como a capacitação e sensibilização de agentes de saúde para atendimento em contexto urbano, cadastro de indígenas na rede pública nas sete cidades, e a formação de uma comissão com lideranças de etnias do Grande ABC para dialogar com o Paço de São Bernardo sobre a instalação do poço artesiano e da futura UBSI. O MPF ainda irá oficializar as Câmaras Municipais para saber se há algum projeto, ou outras iniciativas, que debatam sobre o tema.

A população indígena no Grande ABC corresponde a 3.031 pessoas, sendo 2.916 em contexto urbano e 165 moradores de aldeias. São Bernardo é o maior território indígena da região (1.300). Os números são do Censo 2022 do IBGE. No Brasil, são 1.693.535 indígenas. Em 2010, eram 896.917 (aumento de 88.8%).

UBS-I

A UBS-I na aldeia Guyrapaju, no território indigena Tenondé Porã, em São Bernardo, será construída a partir de recursos orçamentários articulados pelo vereador Alvarez junto ao deputado federal Ivan Valente (PSOL), mas segundo o parlamentar andreense, existe uma dificuldade. Para a implantação da unidade, o local vai precisar de um poço artesiano para distribuição da água potável, o que dependeria do Paço, atualmente coordenado por Orlando Morando (PSDB).

“Como é uma Emenda Impositiva, está prevista em orçamento e o dinheiro será liberado. Só que para ter a UBS-I precisamos de água potável. Procuramos o prefeito de São Bernardo (Orlando Morando) e reivindicamos para ele o poço artesiano. Ele foi bem sensível e disse que na hora que tivéssemos a UBS-I, ele provocaria a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)”, diz o vereador andreense.