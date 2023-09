Skatista da região promove evento gratuito no sábado

Um dos principais nomes do skate do Grande ABC, Vanderley Arame, promove no próximo sábado, das 14h às 17h, o evento Firme e Forte, no Skatepark Ana Marialocalizado na rua Rodrigo Otávio, 35, em Santo André. A programação prevê competições de Best Trick (manobras em obstáculos) com premiação de R$ 1.000, além da exibição do curta-metragem Firme & Forte, no qual Arame é o protagonista e aborda o skate como ferramenta de transformação social. “Expectativa que o nosso vídeo impacte de alguma forma as pessoas, que elas passem a perceber que o skate é muito mais que competição, é arte, é união”, explica Arame.

Durante as competições de sábado, também haverá o Trick for Truck, premiação aos vencedores com peças de skate assinadas pelo anfitrião da festa, que também pretende distribuir alguns brindes aos participantes. O evento é totalmente gratuito e não exige inscrição prévia. Os interessados em participar das provas devem comparecer no local com seus equipamentos (skate e acessórios de segurança).