Santo André já tem treinador para temporada 2024

O Santo André já tem um treinador para a próxima temporada. Pelo menos é o que garante o diretor-executivo do clube, Marco Gama. Em coletiva de imprensa virtual gravada nesta quinta-feira (28), Gama revelou que já tem tudo acertado, mas não quis revelar por questões éticas, uma vez que o técnico em questão está no comando de uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. “O novo treinador já está contratado, documento assinado. É um treinador que disputa a Série B e, por ele ainda estar trabalhando, não podemos fazer o anúncio”, disse.

O nome em questão faz parte de uma nova geração de técnicos e já tem em sua biografia passagem por clubes paulistas.

Sobre o planejamento para 2024, o executivo de futebol afirmou que o centro de inteligência do clube está trabalhando para identificar as melhores oportunidades de mercado. “O trabalho está a todo vapor, e estamos buscando atletas com características de força física e entrega tática, sabedores da responsabilidade que é vestir a camisa do Ramalhão”.

Sobre as metas para 2024, Marco Gama destacou que a principal é o acesso para a Série C do Brasileirão, além da classificação no Paulistão.