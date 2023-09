Vamos apresentar projetos regionais no Novo PAC, diz Marcelo

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) afirmou que o colegiado vai desenhar um planejamento de projetos a serem apresentados ao governo federal para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O programa, lançado na noite de quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estima investimentos na ordem de R$ 65 bilhões e vai estabelecer uma relação direta com os municípios. As prefeituras ficarão responsáveis por cadastrar, em um link, os projetos que podem pleitear financiamentos federais.

O objetivo de Marcelo é, além de os municípios da região efetivarem os pleitos locais necessários, conseguir construir uma pauta regional de obras, até pelo fato de o Grande ABC ser um espaço conurbado que compartilha problemas como trânsito e saúde.

“Temos um grupo no Consórcio que já tem trabalhado as obras em conjunto e vamos aproveitar esse Novo PAC para isso também. Esse novo olhar do governo federal é importante porque quer impulsionar o desenvolvimento em todos os municípios, inclusive os menores”, comentou Marcelo.

A plataforma ficará aberta até o dia 10 de novembro - as cidades têm esse período para inscrever projetos prioritários para vários setores, como infraestrutura, habitação, mobilidade, entre outros. A Caixa entra como parceira do programa, sobretudo com a Sala dos Prefeitos, setor que servirá justamente para auxiliar municípios que contam com menor capacidade de produção de projetos.

Marcelo esteve em Brasília para acompanhar o lançamento do Novo PAC - participou da cerimônia juntamente com o vice-presidente do Consórcio e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT). Eles aproveitaram a viagem também para debater projetos que estão em andamento no governo federal.

No caso de Mauá, o prefeito disse que a União precisa liberar recursos de contrato já assinado para urbanização da área do Chafic/Macuco - obra que foi contratada em 2013. Filippi, por sua vez, busca destravar repasses para iniciar a construção do novo hospital municipal, que ficará onde hoje funciona o Paço Municipal.

“É uma mistura de emoção, de alegria e de esperança, Esse Novo PAC vai trazer mudança estrutural, mudança na vida das pessoas, com geração de emprego e renda. A roda vai girar de novo”, disse Marcelo. “O presidente Lula, se pegar na história do Brasil no período presidencialista, é o presidente mais municipalista que já vimos. Ele tem conversado e dialogado, atende a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios. É um parceiro de primeira hora das cidades”, finalizou.

“Nunca antes na história desse País as prefeituras foram tão bem recebidas”, comentou Filippi.